В Кургане с 17 июня по 15 июля отключат горячую воду в десятках домов в центре города, а также в микрорайонах Энергетики и Западный. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«С 17 июня по 15 июля не будет горячей воды в микрорайонах Энергетики, на бульваре Солнечном, КЗКТ, в районе „Детского мира“ и в центральной части города до улицы Красина. В некоторых объектах ограничения горячего водоснабжения может продлиться до 27 июля для ремонта внутриквартальной тепловой сети», — говорится в сообщении мэрии. Узнать точный срок отключения горячей воды и адреса можно с помощью интерактивной карты на сайте мэрии.
Отключение горячего водоснабжения необходимо для подготовки жилых домов к зимнему отопительному сезону. Первый этап гидравлических испытаний и ремонта теплосетей начался в Кургане с 13 мая.
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