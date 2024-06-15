15 июня 2024

Reuters: коммюнике саммита по Украине содержит тезис о контроле Киева над ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергод
Информация о контроле Киева над ЗАЭС содержится в черновом варианте документа Фото:

В проект коммюнике проходящего в Швейцарии саммита по Украине входят тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в черновом варианте документа

«Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», — говорится в документе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что страны, присутствующие на конференции в Швейцарии, планируют обсудить три основных вопроса: гуманитарные вопросы, ядерная и продовольственная безопасность. В ходе обсуждения этих тем возможно рассмотрение таких аспектов, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В проект коммюнике проходящего в Швейцарии саммита по Украине входят тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в черновом варианте документа «Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», — говорится в документе. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что страны, присутствующие на конференции в Швейцарии, планируют обсудить три основных вопроса: гуманитарные вопросы, ядерная и продовольственная безопасность. В ходе обсуждения этих тем возможно рассмотрение таких аспектов, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...