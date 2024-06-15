Reuters: коммюнике саммита по Украине содержит тезис о контроле Киева над ЗАЭС

16 июня 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Информация о контроле Киева над ЗАЭС содержится в черновом варианте документа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В проект коммюнике проходящего в Швейцарии саммита по Украине входят тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в черновом варианте документа «Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», — говорится в документе. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что страны, присутствующие на конференции в Швейцарии, планируют обсудить три основных вопроса: гуманитарные вопросы, ядерная и продовольственная безопасность. В ходе обсуждения этих тем возможно рассмотрение таких аспектов, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В проект коммюнике проходящего в Швейцарии саммита по Украине входят тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в черновом варианте документа «Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», — говорится в документе. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что страны, присутствующие на конференции в Швейцарии, планируют обсудить три основных вопроса: гуманитарные вопросы, ядерная и продовольственная безопасность. В ходе обсуждения этих тем возможно рассмотрение таких аспектов, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей.