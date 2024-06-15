Призывы к диалогу с РФ и нацистские лозунги: как прошел первый день саммита по Украине

Некоторые главы делегаций на саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги

16 июня 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

На открытии саммита мира в Швейцарии заявили о необходимости диалога с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В швейцарском в Бюргенштоке прошел первый день конференции по Украине. В саммите принимают участие представители около сотни стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, стран Азии, Латинской Америки, Африки. Так, президент Швейцарии Виола Амхерд на открытии заседания заявила, что мирный процесс в конфликте не возможен без участия России. А некоторые делегаты выкрикивали бандеровские лозунги. Как прошел первый день съезда — в материале URA.RU. Новость по теме Какие страны на саммите мира призвали Украину к переговорам с Россией Кто присутствовал на саммите в Швейцарии На конференцию было приглашено более 160 делегаций, включая страны Большой Семерки (G7), Группы двадцати (G20) и БРИКС. Однако, как стало известно накануне мероприятия, не все приглашенные страны отправили своих представителей. На конференцию прибыли представители 91 страны, сербского края Косово и восьми международных организаций, в то время как 55 стран делегировали на встречу своих глав государств и правительств. Россия не была приглашена на конференцию. Кроме того, большинство стран-членов ООН также не направили свои делегации на форум. В списке участников отсутствуют представители многих ключевых государств, включая Китай, а Бразилия присутствует только в статусе наблюдателя. Среди других стран, не отправивших свои делегации, названы Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Киргизия, Куба, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эфиопия и ряд других. Какие вопросы на повестке дня На международной конференции по Украине, проходящей в Швейцарии, обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся текущей ситуации в регионе. В повестке дня форума выделены три основных пункта: гуманитарные вопросы, ядерная и продовольственная безопасность. Представители швейцарского правительства сообщали, что участники конференции имеют возможность высказать свое мнение по таким важным аспектам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. На конференции планируется принятие итогового документа, который сможет отразить общую позицию участников по обсуждаемым вопросам. На саммите мира без России заявили о необходимости в диалоге с Москвой Президент Швейцарии Виола Амхерд выразила свое мнение относительно перспектив разрешения конфликта между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что любое долгосрочное решение должно быть достигнуто с участием обеих сторон конфликта, передает RT. «Мы не питаем иллюзий относительно возможности окончательного соглашения на нынешней конференции», — заявила Виола Амхерд во время открытия украинского саммита мира, подчеркивая сложность текущей ситуации и необходимость прямого диалога между Россией и Украиной для достижения стабильного мирного урегулирования. Саммит «предложение за предложением» положит начало этому процессу с широкой мировой поддержкой добавила она. Участники саммита выкрикивали нацистские лозунги Главы некоторых делегаций вслед за премьером Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги. Уточняется, что речь идет о лозунге «Слава Украине, героям слава», ранее внесенном Минюстом России в перечень нацистских. Это происходило во время группового фото после мероприятия. Реакция Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что Конференция по Украине полностью дискредитировала себя в глазах мировой общественности, передает ТАСС. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в своем telegram-канале, что саммит по Украине превратился в « метание словесных» в сторону России. Так, агентство Bloomberg пишет, что конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться. Делегаты на конференции увидят «провальность плана» президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Responsible Statecraft. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В швейцарском в Бюргенштоке прошел первый день конференции по Украине. В саммите принимают участие представители около сотни стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, стран Азии, Латинской Америки, Африки. Так, президент Швейцарии Виола Амхерд на открытии заседания заявила, что мирный процесс в конфликте не возможен без участия России. А некоторые делегаты выкрикивали бандеровские лозунги. Как прошел первый день съезда — в материале URA.RU. На конференцию было приглашено более 160 делегаций, включая страны Большой Семерки (G7), Группы двадцати (G20) и БРИКС. Однако, как стало известно накануне мероприятия, не все приглашенные страны отправили своих представителей. На конференцию прибыли представители 91 страны, сербского края Косово и восьми международных организаций, в то время как 55 стран делегировали на встречу своих глав государств и правительств. Россия не была приглашена на конференцию. Кроме того, большинство стран-членов ООН также не направили свои делегации на форум. В списке участников отсутствуют представители многих ключевых государств, включая Китай, а Бразилия присутствует только в статусе наблюдателя. Среди других стран, не отправивших свои делегации, названы Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Киргизия, Куба, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эфиопия и ряд других. На международной конференции по Украине, проходящей в Швейцарии, обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся текущей ситуации в регионе. В повестке дня форума выделены три основных пункта: гуманитарные вопросы, ядерная и продовольственная безопасность. Представители швейцарского правительства сообщали, что участники конференции имеют возможность высказать свое мнение по таким важным аспектам, как обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и репатриация детей. На конференции планируется принятие итогового документа, который сможет отразить общую позицию участников по обсуждаемым вопросам. Президент Швейцарии Виола Амхерд выразила свое мнение относительно перспектив разрешения конфликта между Россией и Украиной. Она подчеркнула, что любое долгосрочное решение должно быть достигнуто с участием обеих сторон конфликта, передает RT. «Мы не питаем иллюзий относительно возможности окончательного соглашения на нынешней конференции», — заявила Виола Амхерд во время открытия украинского саммита мира, подчеркивая сложность текущей ситуации и необходимость прямого диалога между Россией и Украиной для достижения стабильного мирного урегулирования. Саммит «предложение за предложением» положит начало этому процессу с широкой мировой поддержкой добавила она. Главы некоторых делегаций вслед за премьером Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги. Уточняется, что речь идет о лозунге «Слава Украине, героям слава», ранее внесенном Минюстом России в перечень нацистских. Это происходило во время группового фото после мероприятия. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что Конференция по Украине полностью дискредитировала себя в глазах мировой общественности, передает ТАСС. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в своем telegram-канале, что саммит по Украине превратился в «метание словесных» в сторону России. Так, агентство Bloomberg пишет, что конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться. Делегаты на конференции увидят «провальность плана» президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Responsible Statecraft.