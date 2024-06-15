Bloomberg: конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться

Конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться и не привести к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg, уточняя, что усилия омрачает отсутствие на мероприятии Китая.
«Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону глобального Юга», — сообщает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что лидеры, участвующие в конференции, рискуют не найти путь к «справедливому миру».
Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран заявили, что для урегулирования ситуации нужно прилагать все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой.
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Конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться и не привести к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg, уточняя, что усилия омрачает отсутствие на мероприятии Китая. «Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону глобального Юга», — сообщает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что лидеры, участвующие в конференции, рискуют не найти путь к «справедливому миру». Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран заявили, что для урегулирования ситуации нужно прилагать все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой.