15 июня 2024

Bloomberg: конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться

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Конференция ЕР. Курган, конференция, депутат, чиновники, главы районов, главы муниципальных образований, заседание глав
Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня Фото:
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Конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться и не привести к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg, уточняя, что усилия омрачает отсутствие на мероприятии Китая.

«Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону глобального Юга», — сообщает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что лидеры, участвующие в конференции, рискуют не найти путь к «справедливому миру».

Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран заявили, что для урегулирования ситуации нужно прилагать все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой.

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Конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться и не привести к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg, уточняя, что усилия омрачает отсутствие на мероприятии Китая. «Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону глобального Юга», — сообщает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что лидеры, участвующие в конференции, рискуют не найти путь к «справедливому миру». Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран заявили, что для урегулирования ситуации нужно прилагать все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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