Bloomberg: конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться

16 июня 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться и не привести к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg, уточняя, что усилия омрачает отсутствие на мероприятии Китая. «Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону глобального Юга», — сообщает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что лидеры, участвующие в конференции, рискуют не найти путь к «справедливому миру». Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран заявили, что для урегулирования ситуации нужно прилагать все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конференция по Украине в Швейцарии рискует провалиться и не привести к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg, уточняя, что усилия омрачает отсутствие на мероприятии Китая. «Отсутствие Китая на двухдневной встрече и участие в ней дипломатов невысокого ранга из так называемых стран БРИКС омрачает усилия по привлечению на свою сторону глобального Юга», — сообщает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что лидеры, участвующие в конференции, рискуют не найти путь к «справедливому миру». Конференция по Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. В ходе первого дня саммита ряд стран заявили, что для урегулирования ситуации нужно прилагать все усилия на улучшение диалога между Киевом и Москвой.