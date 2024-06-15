15 июня 2024
14 июня 2024

В Екатеринбурге побит столетний температурный рекорд

В Екатеринбурге температура воздуха +34,8 градуса побила рекорд 1920 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Среднесуточная температура побила рекорд 144-летней давности
Среднесуточная температура побила рекорд 144-летней давности Фото:

В Екатеринбурге температура воздуха 15 июня побила рекорд 1920 года — значения градусников поднялись до +34,8 градусов. Помимо этого, был побит рекорд по среднесуточной температуре воздуха — день оказался самым теплым за последние 144 года, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Дневной максимум: +34,8 — суточный рекорд максимальной температуры (предыдущий: +34,2 от 1920 года). Среднесуточная температура: +27,5 (+10,4 к норме) — самый теплый день 15 июня как минимум за 144 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Также 15 июня стало самым теплым днем. В этот день зафиксировано самое высокое значение плюсовой температуры в 2024 году. Вся первая половина июня оказалась на 5,2 градуса выше климатической нормы со значением в +20,7 градусов.

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В Екатеринбурге температура воздуха 15 июня побила рекорд 1920 года — значения градусников поднялись до +34,8 градусов. Помимо этого, был побит рекорд по среднесуточной температуре воздуха — день оказался самым теплым за последние 144 года, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Дневной максимум: +34,8 — суточный рекорд максимальной температуры (предыдущий: +34,2 от 1920 года). Среднесуточная температура: +27,5 (+10,4 к норме) — самый теплый день 15 июня как минимум за 144 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также 15 июня стало самым теплым днем. В этот день зафиксировано самое высокое значение плюсовой температуры в 2024 году. Вся первая половина июня оказалась на 5,2 градуса выше климатической нормы со значением в +20,7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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