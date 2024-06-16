Центр Ростова оцепили из-за захвата заложников в СИЗО. Карта

16 июня 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

На нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону перекрыто движение Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В настоящее время центр Ростова-на-Дону находится под строгим контролем правоохранительных органов из-за проведения мероприятий по обеспечению общественной безопасности. Центр города перегородили после инцидента с захватом заложников в СИЗО. В связи с этим временно ограничено движение транспортных средств по нескольким улицам. Автомобильное движение закрыто по проспекту Кировскому: от улицы Красноармейская до улицы Суворова. На улице Максима Горького: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Также ограничили автомобильное движение на улице Суворова: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Водителей просят выбирать обходные маршруты для передвижения. Перекрытия в центре Ростова-на-Дону Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящее время центр Ростова-на-Дону находится под строгим контролем правоохранительных органов из-за проведения мероприятий по обеспечению общественной безопасности. Центр города перегородили после инцидента с захватом заложников в СИЗО. В связи с этим временно ограничено движение транспортных средств по нескольким улицам. Автомобильное движение закрыто по проспекту Кировскому: от улицы Красноармейская до улицы Суворова. На улице Максима Горького: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Также ограничили автомобильное движение на улице Суворова: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Водителей просят выбирать обходные маршруты для передвижения.