Центр Ростова оцепили из-за захвата заложников в СИЗО. Карта

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Колонна военной техники. Екатеринбург, перекрыли дорогу, инспектор дпс, дпс
На нескольких улицах в центре Ростова-на-Дону перекрыто движение Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В настоящее время центр Ростова-на-Дону находится под строгим контролем правоохранительных органов из-за проведения мероприятий по обеспечению общественной безопасности. Центр города перегородили после инцидента с захватом заложников в СИЗО. В связи с этим временно ограничено движение транспортных средств по нескольким улицам.

Автомобильное движение закрыто по проспекту Кировскому: от улицы Красноармейская до улицы Суворова. На улице Максима Горького: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Также ограничили автомобильное движение на улице Суворова: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Водителей просят выбирать обходные маршруты для передвижения.

Перекрытия в центре Ростова-на-Дону
Перекрытия в центре Ростова-на-Дону
Фото:

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В настоящее время центр Ростова-на-Дону находится под строгим контролем правоохранительных органов из-за проведения мероприятий по обеспечению общественной безопасности. Центр города перегородили после инцидента с захватом заложников в СИЗО. В связи с этим временно ограничено движение транспортных средств по нескольким улицам. Автомобильное движение закрыто по проспекту Кировскому: от улицы Красноармейская до улицы Суворова. На улице Максима Горького: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Также ограничили автомобильное движение на улице Суворова: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Водителей просят выбирать обходные маршруты для передвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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