В настоящее время центр Ростова-на-Дону находится под строгим контролем правоохранительных органов из-за проведения мероприятий по обеспечению общественной безопасности. Центр города перегородили после инцидента с захватом заложников в СИЗО. В связи с этим временно ограничено движение транспортных средств по нескольким улицам.
Автомобильное движение закрыто по проспекту Кировскому: от улицы Красноармейская до улицы Суворова. На улице Максима Горького: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Также ограничили автомобильное движение на улице Суворова: от переулка Университетский до проспекта Кировского. Водителей просят выбирать обходные маршруты для передвижения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.