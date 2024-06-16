Baza: захватчики ростовского СИЗО осуждены за связи с ИГ* и подготовку терактов

16 июня 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Шестеро обвиняемых, которые захватили заложников в СИЗО, были причастны к участию в террористической группировке Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Шестеро обвиняемых, которые захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, были осуждены за участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также они находятся в СИЗО за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовке теракта (они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР)», — передает telegram-канал. Также А. Ш. Акиев, В. Д. Камнеев и М. Т. Гиреев были приговорены к 18 года лишения свободы, а М. А, Цицкиев — к 18,5 годам. Пятым захватчиком является Ш. М. Сайпудинов, личность шестого человека пока устанавливается. Аналогичную информацию сообщают «Известия». Ранее telegram-канал Baza выяснил, что обвиняемые выбили решетки на окнах камер, проникли в дежурную комнату и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). На данный момент с осужденными ведутся переговоры, ситуация находится на контроле. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шестеро обвиняемых, которые захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, были осуждены за участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также они находятся в СИЗО за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовке теракта (они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР)», — передает telegram-канал. Также А. Ш. Акиев, В. Д. Камнеев и М. Т. Гиреев были приговорены к 18 года лишения свободы, а М. А, Цицкиев — к 18,5 годам. Пятым захватчиком является Ш. М. Сайпудинов, личность шестого человека пока устанавливается. Аналогичную информацию сообщают «Известия». Ранее telegram-канал Baza выяснил, что обвиняемые выбили решетки на окнах камер, проникли в дежурную комнату и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). На данный момент с осужденными ведутся переговоры, ситуация находится на контроле. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ