Baza: захватчики ростовского СИЗО осуждены за связи с ИГ* и подготовку терактов

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Шестеро обвиняемых, которые захватили заложников в СИЗО, были причастны к участию в террористической группировке Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Шестеро обвиняемых, которые захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, были осуждены за участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также они находятся в СИЗО за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовке теракта (они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР)», — передает telegram-канал. Также А. Ш. Акиев, В. Д. Камнеев и М. Т. Гиреев были приговорены к 18 года лишения свободы, а М. А, Цицкиев — к 18,5 годам.

Пятым захватчиком является Ш. М. Сайпудинов, личность шестого человека пока устанавливается. Аналогичную информацию сообщают «Известия».

Ранее telegram-канал Baza выяснил, что обвиняемые выбили решетки на окнах камер, проникли в дежурную комнату и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). На данный момент с осужденными ведутся переговоры, ситуация находится на контроле.

*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ

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Шестеро обвиняемых, которые захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, были осуждены за участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также они находятся в СИЗО за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовке теракта (они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР)», — передает telegram-канал. Также А. Ш. Акиев, В. Д. Камнеев и М. Т. Гиреев были приговорены к 18 года лишения свободы, а М. А, Цицкиев — к 18,5 годам. Пятым захватчиком является Ш. М. Сайпудинов, личность шестого человека пока устанавливается. Аналогичную информацию сообщают «Известия». Ранее telegram-канал Baza выяснил, что обвиняемые выбили решетки на окнах камер, проникли в дежурную комнату и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). На данный момент с осужденными ведутся переговоры, ситуация находится на контроле. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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