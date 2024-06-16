Baza выяснила, как обвиняемые смогли взять заложников в СИЗО Ростова

Baza: обвиняемые выбили решетку на окне и взяли заложников в СИЗО Ростова

Обвиняемые в СИЗО Ростова-на-Дону выбили оконную решетку и взяли в заложники сотрудников УИС, пишет Baza Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН, выбили решетку на окне, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть», — передает telegram-канал. После этого преступники взяли сотрудников УИС в заложники.

Ранее сообщалось, что на данный момент ведутся переговоры по освобождению заложников. Ситуация в СИЗО находится под контролем, оно функционирует в штатном режиме. По тревоге были подняты личный состав МВД и Росгвардии.