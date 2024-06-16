Baza выяснила, как обвиняемые смогли взять заложников в СИЗО Ростова

В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН, выбили решетку на окне, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть», — передает telegram-канал. После этого преступники взяли сотрудников УИС в заложники.
Ранее сообщалось, что на данный момент ведутся переговоры по освобождению заложников. Ситуация в СИЗО находится под контролем, оно функционирует в штатном режиме. По тревоге были подняты личный состав МВД и Росгвардии.
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