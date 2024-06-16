Baza выяснила, как обвиняемые смогли взять заложников в СИЗО Ростова

Baza: обвиняемые выбили решетку на окне и взяли заложников в СИЗО Ростова
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Обвиняемые в СИЗО Ростова-на-Дону выбили оконную решетку и взяли в заложники сотрудников УИС, пишет Baza Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН, выбили решетку на окне, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть», — передает telegram-канал. После этого преступники взяли сотрудников УИС в заложники.

Ранее сообщалось, что на данный момент ведутся переговоры по освобождению заложников. Ситуация в СИЗО находится под контролем, оно функционирует в штатном режиме. По тревоге были подняты личный состав МВД и Росгвардии.

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В Ростове-на-Дону шестеро обвиняемых, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН, выбили решетку на окне, проникли в дежурную часть и взяли в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО и проникли в дежурную часть», — передает telegram-канал. После этого преступники взяли сотрудников УИС в заложники. Ранее сообщалось, что на данный момент ведутся переговоры по освобождению заложников. Ситуация в СИЗО находится под контролем, оно функционирует в штатном режиме. По тревоге были подняты личный состав МВД и Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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