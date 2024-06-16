ФСИН сообщили о ситуации в ростовском СИЗО, где обвиняемые захватили заложников

ФСИН: в СИЗО Ростова-на-Дону ведутся переговоры по освобождению заложников
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В СИЗО Ростовской области ситуация с захватом заложников находится под контролем, заявили в ФСИН Фото:

В Ростове-на-Дону в СИЗО проводятся переговоры с обвиняемыми в одной из камер по освобождению двух заложников, которые являются сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

«Ведутся переговоры по освобождению заложников», — передает ФСИН в своем telegram-канале. Также на месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области и представители прокуратуры и правоохранительных органов.

Само СИЗО функционирует в штатном режиме. Обстановка на данный момент находится под контролем.

Ранее сообщалось, что в СИЗО в Ростове-на-Дону обвиняемые, которые находятся в камере СИЗО-1 ГУФСИН по региону, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. В связи с этим личный состав МВД и Росгвардии были подняты по тревоге.

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В Ростове-на-Дону в СИЗО проводятся переговоры с обвиняемыми в одной из камер по освобождению двух заложников, которые являются сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). «Ведутся переговоры по освобождению заложников», — передает ФСИН в своем telegram-канале. Также на месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области и представители прокуратуры и правоохранительных органов. Само СИЗО функционирует в штатном режиме. Обстановка на данный момент находится под контролем. Ранее сообщалось, что в СИЗО в Ростове-на-Дону обвиняемые, которые находятся в камере СИЗО-1 ГУФСИН по региону, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. В связи с этим личный состав МВД и Росгвардии были подняты по тревоге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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