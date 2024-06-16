ФСИН сообщили о ситуации в ростовском СИЗО, где обвиняемые захватили заложников

ФСИН: в СИЗО Ростова-на-Дону ведутся переговоры по освобождению заложников

16 июня 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В СИЗО Ростовской области ситуация с захватом заложников находится под контролем, заявили в ФСИН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ростове-на-Дону в СИЗО проводятся переговоры с обвиняемыми в одной из камер по освобождению двух заложников, которые являются сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). «Ведутся переговоры по освобождению заложников», — передает ФСИН в своем telegram-канале . Также на месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области и представители прокуратуры и правоохранительных органов. Само СИЗО функционирует в штатном режиме. Обстановка на данный момент находится под контролем. Ранее сообщалось, что в СИЗО в Ростове-на-Дону обвиняемые, которые находятся в камере СИЗО-1 ГУФСИН по региону, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. В связи с этим личный состав МВД и Росгвардии были подняты по тревоге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону в СИЗО проводятся переговоры с обвиняемыми в одной из камер по освобождению двух заложников, которые являются сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). «Ведутся переговоры по освобождению заложников», — передает ФСИН в своем telegram-канале. Также на месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области и представители прокуратуры и правоохранительных органов. Само СИЗО функционирует в штатном режиме. Обстановка на данный момент находится под контролем. Ранее сообщалось, что в СИЗО в Ростове-на-Дону обвиняемые, которые находятся в камере СИЗО-1 ГУФСИН по региону, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. В связи с этим личный состав МВД и Росгвардии были подняты по тревоге.