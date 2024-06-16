На Украине женщина сдала СБУ мужа, который якобы сотрудничал с Россией

Жительница Львовской области обратилась в Службу безопасности Украины (СБУ) с заявлением о предательстве своего мужа-военнослужащего. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
«Во Львовской области жена сдала СБУ своего мужа-военного. Она заявила о его связи с российской ФСБ и о том, что мужчина готовил обстрелы энергетики», — сообщает украинское издание в своем telegram-канале. Согласно информации издания, мужчина получил задание сфотографировать электроподстанции и привлек к этому свою жену. Он искал и пересылал ей координаты критических объектов инфраструктуры.
Вместо выполнения заданий от мужа женщина обратилась в полицию, сообщив о подозрительной деятельности мужа. Подробности возможных юридических последствий для мужчины издание не разглашает.
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