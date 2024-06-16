Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии

На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин
Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя. Об этом сообщили в ватиканской Службе печати.
«Он (Святой престол) не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя», — сказал собеседник РИА Новости в ответ на соответствующий запрос.
На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин . Ранее Папа Римский Франциск говорил о том, что «мирная миссия» идет по Украине, и она обязательно должна дойти и до России.
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