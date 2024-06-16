Ватикан не подписал декларацию конференции по Украине в Швейцарии

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На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин
На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин Фото:

Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя. Об этом сообщили в ватиканской Службе печати.

«Он (Святой престол) не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя», — сказал собеседник РИА Новости в ответ на соответствующий запрос. 

На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин . Ранее Папа Римский Франциск говорил о том, что «мирная миссия» идет по Украине, и она обязательно должна дойти и до России. 

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Святой престол Ватикана не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии в соответствии со своим статусом наблюдателя. Об этом сообщили в ватиканской Службе печати. «Он (Святой престол) не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя», — сказал собеседник РИА Новости в ответ на соответствующий запрос.  На конференции в Швейцарии Святой престол представлял государственный секретарь, кардинал Пьетро Паролин . Ранее Папа Римский Франциск говорил о том, что «мирная миссия» идет по Украине, и она обязательно должна дойти и до России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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