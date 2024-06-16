80 стран подписали коммюнике саммита по Украине: все требования к России

Итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии подписали 80 стран

16 июня 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Коммюнике саммита по Украине подписали 80 стран-участниц из 92 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Швейцарии 15—16 июня проходит саммит по Украине. В нем приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Итоговый вариант проекта коммюнике по украинскому мирному саммиту в Швейцарии подписали 80 стран-участниц. В документе прописаны основные утвержденные требования к России, касающиеся российско-украинского конфликта. Кто подписал документ и какие требования к России закрепили в коммюнике — в материале URA.RU. Кто подписал декларацию Итоговый вариант декларации подписали 80 стран-участниц конференции. Среди них Турция, США, Черногория, Кипр, Сербия, Венгрия и еще 74 страны. Список стран, подписавших итоговый документ Фото: telegram-канал газеты «Страна.ua» / https://t.me/stranaua/158224 Отказались подписывать Нашлись и несогласные с тезисами итоговой декларации. Среди тех, кто не подписал документ: Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и ОАЭ. Новость по теме Призывы к диалогу с РФ и нацистские лозунги: как прошел первый день саммита по Украине Основные тезисы коммюнике В проект коммюнике проходящего в Швейцарии двухдневного саммита по Украине включена концепция о контроле Киева над Запорожской АЭС (ЗАЭС). «Украинские атомные электростанции и установки, в том числе Запорожская АЭС, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», — говорится в документе. Любое использование атомной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, экологически обоснованным и охраняемом, а любая угроза или применение ядерного оружия в контексте российско-украинского конфликта недопустимы. Там же отметили, что от бесперебойного производства и поставок продуктов питания зависит глобальная продовольственная безопасность. России решили запретить атаки на торговые корабли, гражданские порты и их инфраструктуру. «Решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей. Нападения на торговые корабли в портах и на всем пути следования, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры недопустимы», — сообщается в коммюнике. Страны-участницы конференции также выступили за полный обмен «депортированных» и «незаконно перемещенных» украинских детей и гражданских лиц. «Всех военнопленных необходимо освободить путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину», — заявлено в декларации. Для достижения мира к диалогу стоит привлечь все стороны конфликта. Президент РФ Владимир Путин не раз указывал на нежелание использования ядерного оружия на СВО. В последний раз он упомянул об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что применение Россией ядерного оружия против Украины произойдет только в исключительном случае, согласно ядерной доктрине страны. Он также выразил надежду, что страны мира никогда не используют подобное оружие. Также, как отмечал глава страны, необоснованны обвинения из-за рубежа о якобы «похищении» украинских несовершеннолетних: они являются «политическими игрищами». Все дети были спасены из-под обстрелов и перевезены из зон ведения боевых действий. Атаки по гражданской инфраструктуре Украине также не ведутся. ВС РФ наносят удары исключительно по военным и энергетическим объектам страны. В украинских медиа, в свою очередь, распространяется информация, что ВСУ якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ, хотя постоянные обстрелы Белгорода, ДНР и ЛНР, других территорий России это опровергают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Швейцарии 15—16 июня проходит саммит по Украине. В нем приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Итоговый вариант проекта коммюнике по украинскому мирному саммиту в Швейцарии подписали 80 стран-участниц. В документе прописаны основные утвержденные требования к России, касающиеся российско-украинского конфликта. Кто подписал документ и какие требования к России закрепили в коммюнике — в материале URA.RU. Итоговый вариант декларации подписали 80 стран-участниц конференции. Среди них Турция, США, Черногория, Кипр, Сербия, Венгрия и еще 74 страны. Нашлись и несогласные с тезисами итоговой декларации. Среди тех, кто не подписал документ: Армения, Бахрейн, Бразилия, Святой престол, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка, Швейцария, Таиланд и ОАЭ. В проект коммюнике проходящего в Швейцарии двухдневного саммита по Украине включена концепция о контроле Киева над Запорожской АЭС (ЗАЭС). «Украинские атомные электростанции и установки, в том числе Запорожская АЭС, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины», — говорится в документе. Любое использование атомной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, экологически обоснованным и охраняемом, а любая угроза или применение ядерного оружия в контексте российско-украинского конфликта недопустимы. Там же отметили, что от бесперебойного производства и поставок продуктов питания зависит глобальная продовольственная безопасность. России решили запретить атаки на торговые корабли, гражданские порты и их инфраструктуру. «Решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей. Нападения на торговые корабли в портах и на всем пути следования, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры недопустимы», — сообщается в коммюнике. Страны-участницы конференции также выступили за полный обмен «депортированных» и «незаконно перемещенных» украинских детей и гражданских лиц. «Всех военнопленных необходимо освободить путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину», — заявлено в декларации. Для достижения мира к диалогу стоит привлечь все стороны конфликта. Президент РФ Владимир Путин не раз указывал на нежелание использования ядерного оружия на СВО. В последний раз он упомянул об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что применение Россией ядерного оружия против Украины произойдет только в исключительном случае, согласно ядерной доктрине страны. Он также выразил надежду, что страны мира никогда не используют подобное оружие. Также, как отмечал глава страны, необоснованны обвинения из-за рубежа о якобы «похищении» украинских несовершеннолетних: они являются «политическими игрищами». Все дети были спасены из-под обстрелов и перевезены из зон ведения боевых действий. Атаки по гражданской инфраструктуре Украине также не ведутся. ВС РФ наносят удары исключительно по военным и энергетическим объектам страны. В украинских медиа, в свою очередь, распространяется информация, что ВСУ якобы не наносят удары по гражданской инфраструктуре РФ, хотя постоянные обстрелы Белгорода, ДНР и ЛНР, других территорий России это опровергают.