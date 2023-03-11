Папа Римский: Ватикан делает шаги к примирению России и Украины

12 марта 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

На данный момент Ватикан придерживается дипломатии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Ватикана нет мирного плана, но идет усердная работа, чтобы примирить Россию и Украину. Об этом заявил папа Римский Франциск. «На данный момент Ватикан ведет себя дипломатично. Мы хотим посмотреть, можно ли чего-то добиться», — заявил папа Римский Франциск в интервью газете La Nación . Он также допустил, что есть возможность устроить встречу представителей разных стран для обсуждения украинского конфликта. Ранее папа Римский заявил о готовности посетить Киев. Он сказал, что это возможно только в том случае, если у него будет возможность посетить и Москву.

У Ватикана нет мирного плана, но идет усердная работа, чтобы примирить Россию и Украину. Об этом заявил папа Римский Франциск. «На данный момент Ватикан ведет себя дипломатично. Мы хотим посмотреть, можно ли чего-то добиться», — заявил папа Римский Франциск в интервью газете La Nación. Он также допустил, что есть возможность устроить встречу представителей разных стран для обсуждения украинского конфликта. Ранее папа Римский заявил о готовности посетить Киев. Он сказал, что это возможно только в том случае, если у него будет возможность посетить и Москву.