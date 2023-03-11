Папа Римский: Ватикан делает шаги к примирению России и Украины

На данный момент Ватикан придерживается дипломатии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У Ватикана нет мирного плана, но идет усердная работа, чтобы примирить Россию и Украину. Об этом заявил папа Римский Франциск.
«На данный момент Ватикан ведет себя дипломатично. Мы хотим посмотреть, можно ли чего-то добиться», — заявил папа Римский Франциск в интервью газете
Ранее папа Римский заявил о готовности посетить Киев. Он сказал, что это возможно только в том случае, если у него будет возможность посетить и Москву.
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