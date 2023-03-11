11 марта 2023

Папа Римский: Ватикан делает шаги к примирению России и Украины

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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, рукопожатие, коробейников алексей, ершов михаил
На данный момент Ватикан придерживается дипломатии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Ватикана нет мирного плана, но идет усердная работа, чтобы примирить Россию и Украину. Об этом заявил папа Римский Франциск.

«На данный момент Ватикан ведет себя дипломатично. Мы хотим посмотреть, можно ли чего-то добиться», — заявил папа Римский Франциск в интервью газете La Nación. Он также допустил, что есть возможность устроить встречу представителей разных стран для обсуждения украинского конфликта.

Ранее папа Римский заявил о готовности посетить Киев. Он сказал, что это возможно только в том случае, если у него будет возможность посетить и Москву.

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У Ватикана нет мирного плана, но идет усердная работа, чтобы примирить Россию и Украину. Об этом заявил папа Римский Франциск. «На данный момент Ватикан ведет себя дипломатично. Мы хотим посмотреть, можно ли чего-то добиться», — заявил папа Римский Франциск в интервью газете La Nación. Он также допустил, что есть возможность устроить встречу представителей разных стран для обсуждения украинского конфликта. Ранее папа Римский заявил о готовности посетить Киев. Он сказал, что это возможно только в том случае, если у него будет возможность посетить и Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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