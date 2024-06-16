«СТРАНА.ua»: в Киеве подростки напали на сотрудника посольства США

В Киеве три школьника напали на сотрудника службы безопасности посольства США. На нападавших силовики завели уголовное дело, пишет украинское издание «Страна.ua».
«В Киеве трое подростков по 13 лет из хулиганских побуждений забрызгали газовым баллончиком темнокожего парня 1997 года рождения. Он оказался работником службы безопасности посольства США в Киеве», — написано в telegram-канале газеты.
Нападение на сотрудника посольства США случилось 13 июня у магазина «Одо-Маркет», сообщает портал. По факту происшествия возбудили уголовное дело, а данные по подростакам передали ювеналам.
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