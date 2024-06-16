На территории ХМАО по состоянию на вечер 16 июня подтопленными паводковыми водами остаются 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ. Об этом сообщили в окружном ГУ МЧС.
«На территории автономного округа затоплено 724 приусадебных участка и шесть домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района», — сообщается на сайте ведомства. Группа беспилотников ведет постоянный мониторинг подтопленных территорий.
В Нижневартовске спасатели одной из местных жительниц помогли с эвакуацией транспорта, а другой — подняли на второй этаж дома бытовую технику. Также в ряде поселков в местах подтоплений возводятся временные дамбы, укладываются мешки с песком и отсыпаются гравием дороги. Сотрудники МЧС проводят подворовый обход и оповещение населения.
В Нижневартовске из-за повышения уровня воды в Оби с 15 июня будет изменена схема движения общественного транспорта по маршруту № 93. Мера введена до стабилизации паводковой обстановки. ГАИ в свою очередь рекомендует ограничить движение транспорта к дачам в районе РЭБ флота и в сторону СОНТ «Ремонтник-87».
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