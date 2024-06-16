16 июня 2024
15 июня 2024

МЧС рассказали о паводковой ситуации в ХМАО. Фото

В ХМАО паводком подтоплено 724 участка и 6 дачных домов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели проводят подворовый обход и оповещение населения
Спасатели проводят подворовый обход и оповещение населения Фото:

На территории ХМАО по состоянию на вечер 16 июня подтопленными паводковыми водами остаются 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ. Об этом сообщили в окружном ГУ МЧС.

«На территории автономного округа затоплено 724 приусадебных участка и шесть домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района», — сообщается на сайте ведомства. Группа беспилотников ведет постоянный мониторинг подтопленных территорий.

В Нижневартовске спасатели одной из местных жительниц помогли с эвакуацией транспорта, а другой — подняли на второй этаж дома бытовую технику. Также в ряде поселков в местах подтоплений возводятся временные дамбы, укладываются мешки с песком и отсыпаются гравием дороги. Сотрудники МЧС проводят подворовый обход и оповещение населения.

В Нижневартовске из-за повышения уровня воды в Оби с 15 июня будет изменена схема движения общественного транспорта по маршруту № 93. Мера введена до стабилизации паводковой обстановки. ГАИ в свою очередь рекомендует ограничить движение транспорта к дачам в районе РЭБ флота и в сторону СОНТ «Ремонтник-87».

Спасатели помогают жителям с эвакуацией
Спасатели помогают жителям с эвакуацией
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории ХМАО по состоянию на вечер 16 июня подтопленными паводковыми водами остаются 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ. Об этом сообщили в окружном ГУ МЧС. «На территории автономного округа затоплено 724 приусадебных участка и шесть домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района», — сообщается на сайте ведомства. Группа беспилотников ведет постоянный мониторинг подтопленных территорий. В Нижневартовске спасатели одной из местных жительниц помогли с эвакуацией транспорта, а другой — подняли на второй этаж дома бытовую технику. Также в ряде поселков в местах подтоплений возводятся временные дамбы, укладываются мешки с песком и отсыпаются гравием дороги. Сотрудники МЧС проводят подворовый обход и оповещение населения. В Нижневартовске из-за повышения уровня воды в Оби с 15 июня будет изменена схема движения общественного транспорта по маршруту № 93. Мера введена до стабилизации паводковой обстановки. ГАИ в свою очередь рекомендует ограничить движение транспорта к дачам в районе РЭБ флота и в сторону СОНТ «Ремонтник-87».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...