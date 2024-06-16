16 июня 2024

Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине

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Причина, по которой Ирак и Иордания отозвали подписи, не названа
Причина, по которой Ирак и Иордания отозвали подписи, не названа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На саммите в Швейцарии Ирак и Иордания отказались подписывать совместное коммюнике, составленное после конференции по Украине. Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.

«Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине, в результате число поддержавших документ сократилось до 77 из 91 участника», — говорится на сайте Федерального совета Швейцарии. Известно, что два государства исключили из списка. Однако, причина отзыва подписей не называется.

В Швейцарии 15-16 июня проводилась конференция, посвященная Украине. В ней приняли участие 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.

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На саммите в Швейцарии Ирак и Иордания отказались подписывать совместное коммюнике, составленное после конференции по Украине. Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии. «Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине, в результате число поддержавших документ сократилось до 77 из 91 участника», — говорится на сайте Федерального совета Швейцарии. Известно, что два государства исключили из списка. Однако, причина отзыва подписей не называется. В Швейцарии 15-16 июня проводилась конференция, посвященная Украине. В ней приняли участие 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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