Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине

На саммите в Швейцарии Ирак и Иордания отказались подписывать совместное коммюнике, составленное после конференции по Украине. Об этом сообщает Федеральный совет Швейцарии.
«Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине, в результате число поддержавших документ сократилось до 77 из 91 участника», — говорится на сайте Федерального совета Швейцарии. Известно, что два государства исключили из списка. Однако, причина отзыва подписей не называется.
В Швейцарии 15-16 июня проводилась конференция, посвященная Украине. В ней приняли участие 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН.
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