Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении пригласить Россию на следующую международную конференцию по Украине. Он подчеркнул, что целью саммита является завершение конфликта.
«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением конфликта. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения конфликта нужны обе стороны», — приводит слова Кулебы издание «Страна». Он отметил, что киевские власти осознают, что «придет момент, когда надо будет говорить с Россией».
В швейцарском в Бюргенштоке прошел заключительный день конференции по Украине. На съезде было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Позже Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике. Индия не подписала документ. МИД Швейцарии допустил проведение второго саммита до выборов президента в США, то есть в ноябре 2024 года, пишет
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