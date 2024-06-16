Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию

17 июня 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Киев понимает, что нужно будет говорить с РФ, заявил Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении пригласить Россию на следующую международную конференцию по Украине. Он подчеркнул, что целью саммита является завершение конфликта. Новость по теме Готовность Зеленского к переговорам и коммюнике с требованиями: как закончился саммит по Украине «Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением конфликта. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения конфликта нужны обе стороны», — приводит слова Кулебы издание «Страна». Он отметил, что киевские власти осознают, что «придет момент, когда надо будет говорить с Россией». В швейцарском в Бюргенштоке прошел заключительный день конференции по Украине. На съезде было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Позже Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике. Индия не подписала документ. МИД Швейцарии допустил проведение второго саммита до выборов президента в США, то есть в ноябре 2024 года, пишет MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении пригласить Россию на следующую международную конференцию по Украине. Он подчеркнул, что целью саммита является завершение конфликта. «Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением конфликта. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения конфликта нужны обе стороны», — приводит слова Кулебы издание «Страна». Он отметил, что киевские власти осознают, что «придет момент, когда надо будет говорить с Россией». В швейцарском в Бюргенштоке прошел заключительный день конференции по Украине. На съезде было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Позже Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике. Индия не подписала документ. МИД Швейцарии допустил проведение второго саммита до выборов президента в США, то есть в ноябре 2024 года, пишет MK.RU.