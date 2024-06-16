16 июня 2024

Кулеба заявил, что на вторую конференцию по Украине пригласят Россию

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба,  stock
Киев понимает, что нужно будет говорить с РФ, заявил Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении пригласить Россию на следующую международную конференцию по Украине. Он подчеркнул, что целью саммита является завершение конфликта.

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«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением конфликта. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения конфликта нужны обе стороны», — приводит слова Кулебы издание «Страна». Он отметил, что киевские власти осознают, что «придет момент, когда надо будет говорить с Россией».

В швейцарском в Бюргенштоке прошел заключительный день конференции по Украине. На съезде было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Позже Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике. Индия не подписала документ. МИД Швейцарии допустил проведение второго саммита до выборов президента в США, то есть в ноябре 2024 года, пишет MK.RU.

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении пригласить Россию на следующую международную конференцию по Украине. Он подчеркнул, что целью саммита является завершение конфликта. «Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением конфликта. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения конфликта нужны обе стороны», — приводит слова Кулебы издание «Страна». Он отметил, что киевские власти осознают, что «придет момент, когда надо будет говорить с Россией». В швейцарском в Бюргенштоке прошел заключительный день конференции по Украине. На съезде было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Позже Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике. Индия не подписала документ. МИД Швейцарии допустил проведение второго саммита до выборов президента в США, то есть в ноябре 2024 года, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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