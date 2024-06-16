16 июня 2024

Индия не подписала коммюнике в Швейцарии из-за отсутствия России

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Ковалевские чтения - 2020. Екатеринбург, индия, флаг индии
Индия намерена продолжать взаимодействие с Россией и Украиной, заявил Паван Фото:

Индия выступила против подписания итоговой декларации мирного саммита в Швейцарии, считая, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при нахождении приемлемых договоренностей для обеих сторон. Об этом заявил секретарь по западным вопросам МИД Индии и бывший чрезвычайный и полномочный посол в России Капур Паван.

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«Индия разделяет озабоченность всего мира ситуацией на Украине и поддерживает любое коллективное стремление содействовать мирному урегулированию конфликта. <…> Прекращение боевых действий требует прямого диалога между Киевом и Москвой», — отметил Паван, говорится в пресс-релизе индийского ведомства. Он подчеркнул, что Индия намерена продолжать активное взаимодействие как с Россией, так и с Украиной для поиска путей решения текущей кризисной ситуации.

Святой престол Ватикана также не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии. В ватиканской Службе печати объяснили это тем, что престол имеет статус наблюдателя. В швейцарском в Бюргенштоке прошел заключительный день конференции по Украине. На съезде было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита.

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Индия выступила против подписания итоговой декларации мирного саммита в Швейцарии, считая, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при нахождении приемлемых договоренностей для обеих сторон. Об этом заявил секретарь по западным вопросам МИД Индии и бывший чрезвычайный и полномочный посол в России Капур Паван. «Индия разделяет озабоченность всего мира ситуацией на Украине и поддерживает любое коллективное стремление содействовать мирному урегулированию конфликта. <…> Прекращение боевых действий требует прямого диалога между Киевом и Москвой», — отметил Паван, говорится в пресс-релизе индийского ведомства. Он подчеркнул, что Индия намерена продолжать активное взаимодействие как с Россией, так и с Украиной для поиска путей решения текущей кризисной ситуации. Святой престол Ватикана также не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии. В ватиканской Службе печати объяснили это тем, что престол имеет статус наблюдателя. В швейцарском в Бюргенштоке прошел заключительный день конференции по Украине. На съезде было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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