Индия не подписала коммюнике в Швейцарии из-за отсутствия России

16 июня 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Индия намерена продолжать взаимодействие с Россией и Украиной, заявил Паван Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индия выступила против подписания итоговой декларации мирного саммита в Швейцарии, считая, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при нахождении приемлемых договоренностей для обеих сторон. Об этом заявил секретарь по западным вопросам МИД Индии и бывший чрезвычайный и полномочный посол в России Капур Паван. Новость по теме Готовность Зеленского к переговорам и коммюнике с требованиями: как закончился саммит по Украине «Индия разделяет озабоченность всего мира ситуацией на Украине и поддерживает любое коллективное стремление содействовать мирному урегулированию конфликта. <…> Прекращение боевых действий требует прямого диалога между Киевом и Москвой», — отметил Паван, говорится в пресс-релизе индийского ведомства. Он подчеркнул, что Индия намерена продолжать активное взаимодействие как с Россией, так и с Украиной для поиска путей решения текущей кризисной ситуации. Святой престол Ватикана также не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии. В ватиканской Службе печати объяснили это тем, что престол имеет статус наблюдателя. В швейцарском в Бюргенштоке прошел заключительный день конференции по Украине. На съезде было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индия выступила против подписания итоговой декларации мирного саммита в Швейцарии, считая, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при нахождении приемлемых договоренностей для обеих сторон. Об этом заявил секретарь по западным вопросам МИД Индии и бывший чрезвычайный и полномочный посол в России Капур Паван. «Индия разделяет озабоченность всего мира ситуацией на Украине и поддерживает любое коллективное стремление содействовать мирному урегулированию конфликта. <…> Прекращение боевых действий требует прямого диалога между Киевом и Москвой», — отметил Паван, говорится в пресс-релизе индийского ведомства. Он подчеркнул, что Индия намерена продолжать активное взаимодействие как с Россией, так и с Украиной для поиска путей решения текущей кризисной ситуации. Святой престол Ватикана также не подписал декларацию саммита по Украине в Швейцарии. В ватиканской Службе печати объяснили это тем, что престол имеет статус наблюдателя. В швейцарском в Бюргенштоке прошел заключительный день конференции по Украине. На съезде было подписано коммюнике по Украине, его поддержали 80 стран-участниц саммита.