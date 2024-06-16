16 июня 2024
15 июня 2024

В одной из рек ХМАО уровень воды достиг критических отметок

Уровень воды в реке Ляпин в ХМАО достиг критических отметок
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные отметки уровня воды были достигнуты 15 июня
Опасные отметки уровня воды были достигнуты 15 июня Фото:
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Паводок 2024 в ХМАО

У села Саранпауль (ХМАО) уровень воды в реке Лямпин достиг критических отметок и составил на 15 июня 1153 сантиметра. Такие данные опубликовало Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«Уровень воды в реке Ляпин у села Саранпауль достиг критериев опасного явления „половодье“ 15 июня 2024 года (ОЯ = 1150 см). На 14:00 он составил 1153 сантиметра», — сообщается на сайте управления. Синоптики уточнили, что уровень воды в реке продолжает расти.

На территории ХМАО по состоянию на вечер 16 июня подтопленными паводковыми водами остаются 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ. Ситуация контролируется беспилотниками, а спасатели проводят необходимы мероприятия.

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У села Саранпауль (ХМАО) уровень воды в реке Лямпин достиг критических отметок и составил на 15 июня 1153 сантиметра. Такие данные опубликовало Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе. «Уровень воды в реке Ляпин у села Саранпауль достиг критериев опасного явления „половодье“ 15 июня 2024 года (ОЯ = 1150 см). На 14:00 он составил 1153 сантиметра», — сообщается на сайте управления. Синоптики уточнили, что уровень воды в реке продолжает расти. На территории ХМАО по состоянию на вечер 16 июня подтопленными паводковыми водами остаются 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ. Ситуация контролируется беспилотниками, а спасатели проводят необходимы мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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