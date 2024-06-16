В одной из рек ХМАО уровень воды достиг критических отметок

У села Саранпауль (ХМАО) уровень воды в реке Лямпин достиг критических отметок и составил на 15 июня 1153 сантиметра. Такие данные опубликовало Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«Уровень воды в реке Ляпин у села Саранпауль достиг критериев опасного явления „половодье“ 15 июня 2024 года (ОЯ = 1150 см). На 14:00 он составил 1153 сантиметра», — сообщается на сайте управления. Синоптики уточнили, что уровень воды в реке продолжает расти.
На территории ХМАО по состоянию на вечер 16 июня подтопленными паводковыми водами остаются 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ. Ситуация контролируется беспилотниками, а спасатели проводят необходимы мероприятия.
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