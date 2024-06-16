16 июня 2024

Цена бензина в Тюмени близка к историческому максимуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин марки АИ-95 приближается к историческому значению
Бензин марки АИ-95 приближается к историческому значению Фото:

Стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 55 рублей, 85 копеек. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Benzin Price. В сентябре 2023 года в городе был зафиксирован исторический максимум, когда цена на топливо доходила до 56 рублей, 70 копеек.

«АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 55 рублей, 85 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. Данные представлены от 14 июня.

Стоимость бензина марки АИ-92 также увеличилась и составляет 51 рубль, 25 копеек. Еще в апреле его цена была 49 рублей, 50 копеек.

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Стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 55 рублей, 85 копеек. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Benzin Price. В сентябре 2023 года в городе был зафиксирован исторический максимум, когда цена на топливо доходила до 56 рублей, 70 копеек. «АИ-95, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 55 рублей, 85 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. Данные представлены от 14 июня. Стоимость бензина марки АИ-92 также увеличилась и составляет 51 рубль, 25 копеек. Еще в апреле его цена была 49 рублей, 50 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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