24 апреля 2024

На тюменских заправках подешевел бензин

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АЗС. Тюмень , бензин, газпромнефть, автозаправка, азс
В Тюмени бензин подешевел за месяц Фото:

На заправках Тюмени снизилась стоимость бензина. Так, топливо марки АИ-92 подешевело до 49 рублей, 50 копеек. АИ-95 — до 53 рублей, 70 копеек. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price.

«АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. В конце марта литр АИ-92 на территории региона стоил 50 рублей 10 копеек.

По данным от 18 апреля 2024 года, цена топлива марки АИ-95 также снизилась по сравнению с концом марта. Его минимальная стоимость составляет 53 рубля, 70 копеек. В прошлом месяце цена не превышала 54 рублей 40 копеек за литр.

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На заправках Тюмени снизилась стоимость бензина. Так, топливо марки АИ-92 подешевело до 49 рублей, 50 копеек. АИ-95 — до 53 рублей, 70 копеек. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price. «АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. В конце марта литр АИ-92 на территории региона стоил 50 рублей 10 копеек. По данным от 18 апреля 2024 года, цена топлива марки АИ-95 также снизилась по сравнению с концом марта. Его минимальная стоимость составляет 53 рубля, 70 копеек. В прошлом месяце цена не превышала 54 рублей 40 копеек за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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