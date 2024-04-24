На тюменских заправках подешевел бензин

На заправках Тюмени снизилась стоимость бензина. Так, топливо марки АИ-92 подешевело до 49 рублей, 50 копеек. АИ-95 — до 53 рублей, 70 копеек. Данные об этом были опубликованы на официальном сайте сервиса мониторинга Benzin Price.
«АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 49 рублей, 50 копеек», — указано на официальном сайте сервиса Benzin Pricе. В конце марта литр АИ-92 на территории региона стоил 50 рублей 10 копеек.
По данным от 18 апреля 2024 года, цена топлива марки АИ-95 также снизилась по сравнению с концом марта. Его минимальная стоимость составляет 53 рубля, 70 копеек. В прошлом месяце цена не превышала 54 рублей 40 копеек за литр.
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