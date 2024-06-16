Жару в Тюменской области сменят грозы и град

Грозу и град спрогнозировали Тюменской области на 19 и 20 июня
В Тюменской области ожидается дождь гроза и град в период с 18 по 20 июня. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
«19 июня: +23...+28°С, местами кратковременный дождь, гроза. 20 июня: +23...+28°С, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град», — сообщили в гидрометцентре.
Ранее агентство сообщало, о штормовом ветре, ливне и граде в Тюменской области ночью с 16 на 17 июня. Об опасной погоде предупредили жителей в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
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