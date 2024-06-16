16 июня 2024

Жару в Тюменской области сменят грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Грозу и град спрогнозировали Тюменской области на 19 и 20 июня
Грозу и град спрогнозировали Тюменской области на 19 и 20 июня Фото:

В Тюменской области ожидается дождь гроза и град в период с 18 по 20 июня. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

«19 июня: +23...+28°С, местами кратковременный дождь, гроза. 20 июня: +23...+28°С, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град», — сообщили в гидрометцентре.

Ранее агентство сообщало, о штормовом ветре, ливне и граде в Тюменской области ночью с 16 на 17 июня. Об опасной погоде предупредили жителей в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

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В Тюменской области ожидается дождь гроза и град в период с 18 по 20 июня. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. «19 июня: +23...+28°С, местами кратковременный дождь, гроза. 20 июня: +23...+28°С, кратковременный дождь, местами гроза, возможен град», — сообщили в гидрометцентре. Ранее агентство сообщало, о штормовом ветре, ливне и граде в Тюменской области ночью с 16 на 17 июня. Об опасной погоде предупредили жителей в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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