15 июня 2024

На Тюменскую область обрушится штормовой ветер, ливень и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода продлиться всю ночь 17 июня
Непогода продлиться всю ночь 17 июня Фото:

В Тюменской области в ночь с 16 на 17 июня ожидается сильные дожди, ливень, грозы, крупный град и ветер с порывами более 25 метров в секунду. Об опасной погоде предупредили жителей Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«Внимание: штормовое предупреждение! До конца дня 16 июня и в первую половину ночи 17 июня местами ожидаются опасные явления: сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, грозы. Сильный ветер с порывами до 25 м/с и более», — передается в сообщении.

Аналогичная погода ждала тюменцев ранее 10 июня. Жителей региона предупреждали о непогоде, а МЧС просило быть внимательными и осторожными.

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В Тюменской области в ночь с 16 на 17 июня ожидается сильные дожди, ливень, грозы, крупный град и ветер с порывами более 25 метров в секунду. Об опасной погоде предупредили жителей Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе. «Внимание: штормовое предупреждение! До конца дня 16 июня и в первую половину ночи 17 июня местами ожидаются опасные явления: сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, грозы. Сильный ветер с порывами до 25 м/с и более», — передается в сообщении. Аналогичная погода ждала тюменцев ранее 10 июня. Жителей региона предупреждали о непогоде, а МЧС просило быть внимательными и осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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