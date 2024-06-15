На Тюменскую область обрушится штормовой ветер, ливень и град

В Тюменской области в ночь с 16 на 17 июня ожидается сильные дожди, ливень, грозы, крупный град и ветер с порывами более 25 метров в секунду. Об опасной погоде предупредили жителей Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«Внимание: штормовое предупреждение! До конца дня 16 июня и в первую половину ночи 17 июня местами ожидаются опасные явления: сильный ливень, очень сильный дождь, крупный град, грозы. Сильный ветер с порывами до 25 м/с и более», — передается в сообщении.
Аналогичная погода ждала тюменцев ранее 10 июня. Жителей региона предупреждали о непогоде, а МЧС просило быть внимательными и осторожными.
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