УЕФА запретит проносить российские флаги на матч Украины на Евро-2024

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Концерт "10 лет в родной гавани, Крымская весна" на Красной площади. Москва, патриотизм, триколор, флаг россии, российские флаги
Российские триколоры поднимали на матчах Германия-Шотландия и Сербия-Англия Фото:

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет запретить проносить на стадион российские флаги на матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии. На других матчах Евро-2024 флаги РФ можно было демонстрировать.

«Служба безопасности будут забирать у болельщиков флаги перед игрой и в случае их демонстрации на стадионе», — сообщил источник, передает ТАСС. Как подсчитала украинская сторона, российские флаги якобы приведут к провокациям и столкновениям на стадионе. Украина сыграет против Румынии 17 июня в 16:00 по мск.

Флаги России были замечены на трибунах на открытии турнира во время встречи сборных Германии и Шотландии. Также триколоры вывешивали рядом с сербскими флагами на матче Сербии против Англии на стадионе «Арена Мюнхен».

Сборная РФ была отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года из-за политических санкций. Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире участвуют 24 национальные команды.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет запретить проносить на стадион российские флаги на матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии. На других матчах Евро-2024 флаги РФ можно было демонстрировать. «Служба безопасности будут забирать у болельщиков флаги перед игрой и в случае их демонстрации на стадионе», — сообщил источник, передает ТАСС. Как подсчитала украинская сторона, российские флаги якобы приведут к провокациям и столкновениям на стадионе. Украина сыграет против Румынии 17 июня в 16:00 по мск. Флаги России были замечены на трибунах на открытии турнира во время встречи сборных Германии и Шотландии. Также триколоры вывешивали рядом с сербскими флагами на матче Сербии против Англии на стадионе «Арена Мюнхен». Сборная РФ была отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года из-за политических санкций. Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире участвуют 24 национальные команды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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