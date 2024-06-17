УЕФА запретит проносить российские флаги на матч Украины на Евро-2024

17 июня 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Российские триколоры поднимали на матчах Германия-Шотландия и Сербия-Англия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет запретить проносить на стадион российские флаги на матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии. На других матчах Евро-2024 флаги РФ можно было демонстрировать. «Служба безопасности будут забирать у болельщиков флаги перед игрой и в случае их демонстрации на стадионе», — сообщил источник, передает ТАСС. Как подсчитала украинская сторона, российские флаги якобы приведут к провокациям и столкновениям на стадионе. Украина сыграет против Румынии 17 июня в 16:00 по мск. Флаги России были замечены на трибунах на открытии турнира во время встречи сборных Германии и Шотландии. Также триколоры вывешивали рядом с сербскими флагами на матче Сербии против Англии на стадионе «Арена Мюнхен». Сборная РФ была отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года из-за политических санкций. Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире участвуют 24 национальные команды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет запретить проносить на стадион российские флаги на матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии. На других матчах Евро-2024 флаги РФ можно было демонстрировать. «Служба безопасности будут забирать у болельщиков флаги перед игрой и в случае их демонстрации на стадионе», — сообщил источник, передает ТАСС. Как подсчитала украинская сторона, российские флаги якобы приведут к провокациям и столкновениям на стадионе. Украина сыграет против Румынии 17 июня в 16:00 по мск. Флаги России были замечены на трибунах на открытии турнира во время встречи сборных Германии и Шотландии. Также триколоры вывешивали рядом с сербскими флагами на матче Сербии против Англии на стадионе «Арена Мюнхен». Сборная РФ была отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года из-за политических санкций. Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире участвуют 24 национальные команды.