УЕФА запретит проносить российские флаги на матч Украины на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет запретить проносить на стадион российские флаги на матч сборной Украины на чемпионате Европы в Германии. На других матчах Евро-2024 флаги РФ можно было демонстрировать.
«Служба безопасности будут забирать у болельщиков флаги перед игрой и в случае их демонстрации на стадионе», — сообщил источник, передает ТАСС. Как подсчитала украинская сторона, российские флаги якобы приведут к провокациям и столкновениям на стадионе. Украина сыграет против Румынии 17 июня в 16:00 по мск.
Флаги России были замечены на трибунах на открытии турнира во время встречи сборных Германии и Шотландии. Также триколоры вывешивали рядом с сербскими флагами на матче Сербии против Англии на стадионе «Арена Мюнхен».
Сборная РФ была отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года из-за политических санкций. Чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире участвуют 24 национальные команды.
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