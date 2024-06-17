В Челябинске обсудят строительство высотных ЖК в центре города

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В некоторых кварталах будет разрешено строительство зданий высотой до 30 метров
В некоторых кварталах будет разрешено строительство зданий высотой до 30 метров Фото:

В Челябинске на общественных обсуждениях 1 июля решат, стоит ли создавать объединенную зону охраны объектов культурного наследия. На обсуждение вынесут 11 зон в историческом центре. Речь идет о нескольких кварталах, ограниченных улицами Труда, Цвиллинга, Елькина, Коммуны, Васенко и проспектом Ленина, сообщается в документации.

«Акт государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта вынесен на общественные обсуждения, которые пройдут 1 июля. Документом предлагается утвердить 11 зон, в некоторых из них можно будет строить здания высотой до 30 метров. Имеются ввиду кварталы, ограниченные улицами Труда, Цвиллинга, Елькина, Коммуны, Васенко и проспектом Ленина», — сообщается в документации на сайте госкомитета охраны объектов культурного наследия по региону. 

Парадоксальность заключается в том, что на данный момент в историческом центре разрешено возводить дома высотой не более пяти этажей. Дома высотой до 30 метров — это десятиэтажки.

Также в документации отмечено, что всего будет две единые охранные зоны объектов культурного наследия (ЕОЗ) и девять единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Причем для каждой из зон установлены ограничения.

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В Челябинске на общественных обсуждениях 1 июля решат, стоит ли создавать объединенную зону охраны объектов культурного наследия. На обсуждение вынесут 11 зон в историческом центре. Речь идет о нескольких кварталах, ограниченных улицами Труда, Цвиллинга, Елькина, Коммуны, Васенко и проспектом Ленина, сообщается в документации. «Акт государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта вынесен на общественные обсуждения, которые пройдут 1 июля. Документом предлагается утвердить 11 зон, в некоторых из них можно будет строить здания высотой до 30 метров. Имеются ввиду кварталы, ограниченные улицами Труда, Цвиллинга, Елькина, Коммуны, Васенко и проспектом Ленина», — сообщается в документации на сайте госкомитета охраны объектов культурного наследия по региону.  Парадоксальность заключается в том, что на данный момент в историческом центре разрешено возводить дома высотой не более пяти этажей. Дома высотой до 30 метров — это десятиэтажки. Также в документации отмечено, что всего будет две единые охранные зоны объектов культурного наследия (ЕОЗ) и девять единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Причем для каждой из зон установлены ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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