В Челябинске обсудят строительство высотных ЖК в центре города

В Челябинске на общественных обсуждениях 1 июля решат, стоит ли создавать объединенную зону охраны объектов культурного наследия. На обсуждение вынесут 11 зон в историческом центре. Речь идет о нескольких кварталах, ограниченных улицами Труда, Цвиллинга, Елькина, Коммуны, Васенко и проспектом Ленина, сообщается в документации.
«Акт государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) проекта вынесен на общественные обсуждения, которые пройдут 1 июля. Документом предлагается утвердить 11 зон, в некоторых из них можно будет строить здания высотой до 30 метров. Имеются ввиду кварталы, ограниченные улицами Труда, Цвиллинга, Елькина, Коммуны, Васенко и проспектом Ленина», — сообщается в документации на сайте госкомитета охраны объектов культурного наследия по региону.
Парадоксальность заключается в том, что на данный момент в историческом центре разрешено возводить дома высотой не более пяти этажей. Дома высотой до 30 метров — это десятиэтажки.
Также в документации отмечено, что всего будет две единые охранные зоны объектов культурного наследия (ЕОЗ) и девять единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Причем для каждой из зон установлены ограничения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!