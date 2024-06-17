В Госдуме одобрили законопроект о повышении налога на прибыль организаций до 25%

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания одобрил законопроект о повышении налога на прибыль ряду организаций с 20% до 25%. Поправки в Налоговый кодекс одобрили в первом чтении.
«Согласно документу налог на прибыль организаций увеличивается с 20% до 25%. При этом отмечается, что изменится параметр распределения налога между федеральным бюджетом и региональным», — передает ТАСС итоги заседания. Отмечается, что всего новые поправки в Налоговый кодекс оцениваются в 2,6 трлн рублей. Это дополнительные доходы, которые пойдут в федеральный бюджет в 2025 году.
Кроме того, Комитет Госдумы поддержал рост ставки налога на прибыль для IT-компаний до 5% в 2025-2027 годах. Нулевая ставка налога на прибыль для IT-компаний, введенная с 2022 года, будет действовать до конца 2024 года.
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