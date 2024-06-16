В Ханты-Мансийске 18 июня стартует IT-форум с участием стран БРИКС
В Ханты-Мансийске (ХМАО) к международному IT-форуму с участием стран БРИКС и ШОС перепутали французский триколор с российским. Об этом сообщает журналист URA.RU.
«Возле выставочного комплекса „Югра-Экспо“, где пройдет IT-форум, размещены полотнища синего, белого и красного цветов. Но порядок размещения — как на государственном флаге Франции», — передает журналист URA.RU.
В Ханты-Мансийске перепутали российский триколор с французским
Другие стенды с флагами возле экспоцентра установлены правильно. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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