16 июня 2024

Столицу ХМАО в преддверии IT-форума БРИКС украсил флаг Франции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ханты-Мансийске 18 июня стартует IT-форум с участием стран БРИКС
В Ханты-Мансийске 18 июня стартует IT-форум с участием стран БРИКС Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) к международному IT-форуму с участием стран БРИКС и ШОС перепутали французский триколор с российским. Об этом сообщает журналист URA.RU.

«Возле выставочного комплекса „Югра-Экспо“, где пройдет IT-форум, размещены полотнища синего, белого и красного цветов. Но порядок размещения — как на государственном флаге Франции», — передает журналист URA.RU.

В Ханты-Мансийске перепутали российский триколор с французским
В Ханты-Мансийске перепутали российский триколор с французским
Фото:

Другие стенды с флагами возле экспоцентра установлены правильно. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске (ХМАО) к международному IT-форуму с участием стран БРИКС и ШОС перепутали французский триколор с российским. Об этом сообщает журналист URA.RU. «Возле выставочного комплекса „Югра-Экспо“, где пройдет IT-форум, размещены полотнища синего, белого и красного цветов. Но порядок размещения — как на государственном флаге Франции», — передает журналист URA.RU. Другие стенды с флагами возле экспоцентра установлены правильно. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...