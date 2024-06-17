В Европе продали права на русскую водку за 1,6 млн евро

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На аукционе в Европе продали права на бренды российской водки
На аукционе в Европе продали права на бренды российской водки Фото:

В Европе на аукционе, в Гааге, проданы права на бренды водки «Московская» и «Столичная» для использования странами Бенилюкса. Об этом сообщает РИА Новости. 

«В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя. <...> Права на бренды водки „Московская“ и „Столичная“ проданы на аукционе за 1,6 миллиона евро», — отмечает РИА Новости. 

Бенилююкс — межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе. Союз включает в себя страны Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

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В Европе на аукционе, в Гааге, проданы права на бренды водки «Московская» и «Столичная» для использования странами Бенилюкса. Об этом сообщает РИА Новости.  «В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя. <...> Права на бренды водки „Московская“ и „Столичная“ проданы на аукционе за 1,6 миллиона евро», — отмечает РИА Новости.  Бенилююкс — межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе. Союз включает в себя страны Бельгия, Нидерланды и Люксембург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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