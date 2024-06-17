Права на русскую водку в странах Бенилюкса продали за 1,6 млн евро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Право на использование брендов водки "Столичная и Московская" выкуплены Spirits International
Право на использование брендов водки "Столичная и Московская" выкуплены Spirits International Фото:

Права на марки русской водки «Столичная» и «Московская» для продажи странами Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро. Права на использование были проданы в ходе аукциона, который прошел в Гааге. 

В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». <...> Лот ушел с молотка за 1,6 миллиона евро. <...> Победителем стала компания Spirits International», — передает РИА Новости. Компания, выигравшая право на использование бренда, входит в концерн SPI Group российского предпринимателя Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге.

Всего в аукционе распродавали 18 брендов. Для участия в мероприятии нужно было заплатить залог в размере 250 тысяч евро. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Права на марки русской водки «Столичная» и «Московская» для продажи странами Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро. Права на использование были проданы в ходе аукциона, который прошел в Гааге.  В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». <...> Лот ушел с молотка за 1,6 миллиона евро. <...> Победителем стала компания Spirits International», — передает РИА Новости. Компания, выигравшая право на использование бренда, входит в концерн SPI Group российского предпринимателя Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге. Всего в аукционе распродавали 18 брендов. Для участия в мероприятии нужно было заплатить залог в размере 250 тысяч евро. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...