Права на русскую водку в странах Бенилюкса продали за 1,6 млн евро

Права на марки русской водки «Столичная» и «Московская» для продажи странами Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро. Права на использование были проданы в ходе аукциона, который прошел в Гааге.
В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки «Московская» и «Столичная». <...> Лот ушел с молотка за 1,6 миллиона евро. <...> Победителем стала компания Spirits International», — передает РИА Новости. Компания, выигравшая право на использование бренда, входит в концерн SPI Group российского предпринимателя Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге.
Всего в аукционе распродавали 18 брендов. Для участия в мероприятии нужно было заплатить залог в размере 250 тысяч евро.
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