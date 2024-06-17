Правительство увеличило размер прожиточного минимума

В России увеличили размер прожиточного минимума
В России на 2025 год увеличили размер прожиточного минимума. Об этом рассказали в правительстве страны.
«Размер прожиточного минимума в России на следующий год увеличен. Его величина рассчитана от медианного дохода за 2023 год», — передает правительство РФ в своем telegram-канале.
Новый прожиточный минимум действует с 1 января 2024 года. Для работающих граждан он составляет 16 844 рублей.
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