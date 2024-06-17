Правительство увеличило размер прожиточного минимума

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В России увеличили размер прожиточного минимума
В России увеличили размер прожиточного минимума Фото:

В России на 2025 год увеличили размер прожиточного минимума. Об этом рассказали в правительстве страны. 

«Размер прожиточного минимума в России на следующий год увеличен. Его величина рассчитана от медианного дохода за 2023 год», — передает правительство РФ в своем telegram-канале. 

Новый прожиточный минимум действует с 1 января 2024 года. Для работающих граждан он составляет 16 844 рублей. 

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В России на 2025 год увеличили размер прожиточного минимума. Об этом рассказали в правительстве страны.  «Размер прожиточного минимума в России на следующий год увеличен. Его величина рассчитана от медианного дохода за 2023 год», — передает правительство РФ в своем telegram-канале.  Новый прожиточный минимум действует с 1 января 2024 года. Для работающих граждан он составляет 16 844 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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