Блиновская заявила, что ей неправильно посчитали долги, но суд ее не послушал

Суд отказал Блиновской в сокращении суммы долга

17 июня 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Блиновской отказано в сокращении суммы долга Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Апелляционный суд не поддержал иск Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, к ИФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Апелляция не поддержала иск Блиновской к ИФНС о снижении суммы налогов», — сообщил ТАСС. Представители Блиновской пытались настоять на том, что налоговая ведомость была составлена с ошибками, что могло произойти из-за большого объема банковских выписок. Однако, по утверждению представителей ФНС, все расчеты проведены корректно, и общий доход Блиновской от всех юридических лиц составляет около 5 миллиардов рублей. Ведомство также указало на факт фиктивного трудоустройства уборщицы на должность генерального директора в одной из компаний. Ранее сообщалось, что из-за начисления пени долг увеличивался на полмиллиона рублей ежедневно. Блиновская решила подать иск против столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6, чтобы снизить сумму долга, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Апелляционный суд не поддержал иск Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, к ИФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Апелляция не поддержала иск Блиновской к ИФНС о снижении суммы налогов», — сообщил ТАСС. Представители Блиновской пытались настоять на том, что налоговая ведомость была составлена с ошибками, что могло произойти из-за большого объема банковских выписок. Однако, по утверждению представителей ФНС, все расчеты проведены корректно, и общий доход Блиновской от всех юридических лиц составляет около 5 миллиардов рублей. Ведомство также указало на факт фиктивного трудоустройства уборщицы на должность генерального директора в одной из компаний. Ранее сообщалось, что из-за начисления пени долг увеличивался на полмиллиона рублей ежедневно. Блиновская решила подать иск против столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6, чтобы снизить сумму долга, передает RT.