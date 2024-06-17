Блиновская заявила, что ей неправильно посчитали долги, но суд ее не послушал

Суд отказал Блиновской в сокращении суммы долга
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Блиновской отказано в сокращении суммы долга Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Апелляционный суд не поддержал иск Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, к ИФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают журналисты из зала суда.

«Апелляция не поддержала иск Блиновской к ИФНС о снижении суммы налогов», — сообщил ТАСС. Представители Блиновской пытались настоять на том, что налоговая ведомость была составлена с ошибками, что могло произойти из-за большого объема банковских выписок.

Однако, по утверждению представителей ФНС, все расчеты проведены корректно, и общий доход Блиновской от всех юридических лиц составляет около 5 миллиардов рублей. Ведомство также указало на факт фиктивного трудоустройства уборщицы на должность генерального директора в одной из компаний.

Ранее сообщалось, что из-за начисления пени долг увеличивался на полмиллиона рублей ежедневно. Блиновская решила подать иск против столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6, чтобы снизить сумму долга, передает RT.

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Апелляционный суд не поддержал иск Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, к ИФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают журналисты из зала суда. «Апелляция не поддержала иск Блиновской к ИФНС о снижении суммы налогов», — сообщил ТАСС. Представители Блиновской пытались настоять на том, что налоговая ведомость была составлена с ошибками, что могло произойти из-за большого объема банковских выписок. Однако, по утверждению представителей ФНС, все расчеты проведены корректно, и общий доход Блиновской от всех юридических лиц составляет около 5 миллиардов рублей. Ведомство также указало на факт фиктивного трудоустройства уборщицы на должность генерального директора в одной из компаний. Ранее сообщалось, что из-за начисления пени долг увеличивался на полмиллиона рублей ежедневно. Блиновская решила подать иск против столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6, чтобы снизить сумму долга, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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