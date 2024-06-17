Блиновская заявила, что ей неправильно посчитали долги, но суд ее не послушал

Апелляционный суд не поддержал иск Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, к ИФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают журналисты из зала суда.
«Апелляция не поддержала иск Блиновской к ИФНС о снижении суммы налогов», — сообщил ТАСС. Представители Блиновской пытались настоять на том, что налоговая ведомость была составлена с ошибками, что могло произойти из-за большого объема банковских выписок.
Однако, по утверждению представителей ФНС, все расчеты проведены корректно, и общий доход Блиновской от всех юридических лиц составляет около 5 миллиардов рублей. Ведомство также указало на факт фиктивного трудоустройства уборщицы на должность генерального директора в одной из компаний.
Ранее сообщалось, что из-за начисления пени долг увеличивался на полмиллиона рублей ежедневно. Блиновская решила подать иск против столичной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №6, чтобы снизить сумму долга, передает RT.
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