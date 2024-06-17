17 июня 2024

В Челябинске новая дорога за 190 млн ушла под воду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строители не предусмотрели ливневую канализацию
Строители не предусмотрели ливневую канализацию Фото:

Улица 2-я Павелецкая в Челябинске оказалась затоплена после сильных дождей, несмотря на недавний ремонт дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Порядка 190 миллионов рублей были затрачены на работы, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Классика: отсутствие комплексного подхода, забыли про наличие или состояние ливневых канализаций. Итог — 2-я Павелецкая превратилась в маленькую Венецию», — говорит Рыжий. Водители засомневались в целесообразности расходования 190 миллионов рублей, если дорога не справляется с осадками.

Из-за произошедшего специалисты ОНФ обратились в прокуратуру и администрацию Челябинска с требованием исправить нарушения в рамках гарантийных обязательств подрядчика. Особое внимание предлагается уделить системе ливневой канализации, если она вообще предусмотрена в проекте ремонта.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Коркино забил фекальный фонтан. Представителям прокуратуры и Росприроднадзора удалось обнаружить место прорыва.

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Улица 2-я Павелецкая в Челябинске оказалась затоплена после сильных дождей, несмотря на недавний ремонт дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Порядка 190 миллионов рублей были затрачены на работы, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. «Классика: отсутствие комплексного подхода, забыли про наличие или состояние ливневых канализаций. Итог — 2-я Павелецкая превратилась в маленькую Венецию», — говорит Рыжий. Водители засомневались в целесообразности расходования 190 миллионов рублей, если дорога не справляется с осадками. Из-за произошедшего специалисты ОНФ обратились в прокуратуру и администрацию Челябинска с требованием исправить нарушения в рамках гарантийных обязательств подрядчика. Особое внимание предлагается уделить системе ливневой канализации, если она вообще предусмотрена в проекте ремонта. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Коркино забил фекальный фонтан. Представителям прокуратуры и Росприроднадзора удалось обнаружить место прорыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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