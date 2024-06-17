Улица 2-я Павелецкая в Челябинске оказалась затоплена после сильных дождей, несмотря на недавний ремонт дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Порядка 190 миллионов рублей были затрачены на работы, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Классика: отсутствие комплексного подхода, забыли про наличие или состояние ливневых канализаций. Итог — 2-я Павелецкая превратилась в маленькую Венецию», — говорит Рыжий. Водители засомневались в целесообразности расходования 190 миллионов рублей, если дорога не справляется с осадками.
Из-за произошедшего специалисты ОНФ обратились в прокуратуру и администрацию Челябинска с требованием исправить нарушения в рамках гарантийных обязательств подрядчика. Особое внимание предлагается уделить системе ливневой канализации, если она вообще предусмотрена в проекте ремонта.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Коркино забил фекальный фонтан. Представителям прокуратуры и Росприроднадзора удалось обнаружить место прорыва.
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