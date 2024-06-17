В лесах города Коркино Челябинской области произошла экологическая катастрофа: фекальные стоки затопили значительные площади зеленых зон и полей. Администрация города осведомлена о ситуации, но пока не может точно указать место прорыва, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Зеленая зона города больше, чем наполовину ушла под зловонную воду», — говорит Рыжий. Поисками источника проблемы занялись представители прокуратуры и Росприроднадзора, которым удалось обнаружить место прорыва.
Ранее появлялась информация о том, что в Коркино уже были проблемы с коллекторами, из-за чего страдали жилые дома. Теперь же прорыв другого коллектора привел к загрязнению природных территорий.
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