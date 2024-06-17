В Коркино забил фекальный фонтан. Видео

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Поля Коркино затопило фекалиями
Поля Коркино затопило фекалиями Фото:

В лесах города Коркино Челябинской области произошла экологическая катастрофа: фекальные стоки затопили значительные площади зеленых зон и полей. Администрация города осведомлена о ситуации, но пока не может точно указать место прорыва, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Зеленая зона города больше, чем наполовину ушла под зловонную воду», — говорит Рыжий. Поисками источника проблемы занялись представители прокуратуры и Росприроднадзора, которым удалось обнаружить место прорыва.

Ранее появлялась информация о том, что в Коркино уже были проблемы с коллекторами, из-за чего страдали жилые дома. Теперь же прорыв другого коллектора привел к загрязнению природных территорий.

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В лесах города Коркино Челябинской области произошла экологическая катастрофа: фекальные стоки затопили значительные площади зеленых зон и полей. Администрация города осведомлена о ситуации, но пока не может точно указать место прорыва, сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. «Зеленая зона города больше, чем наполовину ушла под зловонную воду», — говорит Рыжий. Поисками источника проблемы занялись представители прокуратуры и Росприроднадзора, которым удалось обнаружить место прорыва. Ранее появлялась информация о том, что в Коркино уже были проблемы с коллекторами, из-за чего страдали жилые дома. Теперь же прорыв другого коллектора привел к загрязнению природных территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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