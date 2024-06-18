ТАСС: 14 нижегородцев госпитализированы с признаками ботулизма

В Нижнем Новгороде были госпитализированы 14 человек с признаками острого отравления — ботулизма. Об этом сообщил региональный минздрав.
«В медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе один ребенок, с признаками ботулизма», — сообщает пресс-служба миндзрава региона, передает ТАСС. Отмечается, что почти все пострадавшие, 12 человек, находятся в реанимации.
Ранее в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело из-за массового отравления. Пострадавшие заказывали еду из сервиса доставки. Вспышка затронула не только Нижний Новгород, но еще Казань и Москву. Подробности — в материале URA.RU.
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