В городах России произошли вспышки ботулизма: последние данные по заразившимся и уголовным делам

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по отравлению людей салатами

17 июня 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Вспышки ботулизма произошли в Казани, Нижнем Новгороде, Москве Фото: Илья Московец © URA.RU В нескольких городах России зарегистрированы отравления с подозрением на ботулизм, среди них: Москва, Казань, Нижний Новгород. Сообщается, что пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». По факту отравлений заведены уголовные дела, а производители, чьими салатами отравились россияне, приостановили оборот своей продукции. Последние данные по заразившимся и уголовным делам — в материале URA.RU. В каких городах зарегистрированы отравления Новость по теме Чем опасен ботулизм, которым заразились более 120 москвичей: симптомы, последствия Москва В Москве некачественной едой в столице отравился 121 человек, 30 из которых находятся в реанимации. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Она также уверила, что все пострадавшие проходят необходимое обследование и находятся под наблюдением врачей. Казань Шесть случаев отравления зарегистрировали в Казани. Роспотребнадзор сообщил, что пострадавшие размещены в инфекционной больнице, где им оказывается помощь. По факту отравления Управление Роспотребнадзора по региону начало проверку. Отбираются пробы продукции ритейлера для подробного лабораторного исследования. Нижний Новгород Четырех жителей Нижнего Новгорода госпитализировали с подозрением на ботулизм. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Следователи региона сообщают, что пострадавшие ели «Салата лобио». Сейчас они находятся в реанимации с признаками ботулизма. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области инициировало эпидемиологическое расследование по данному происшествию. Специалисты изымают этот салат со склада магазинов. Круг лиц, купивших данный продукт уже установлен. СКР расследуют отравление Следственный комитет РФ по Москве сформировал отдельную группу, которая займется расследованием массового отравления тунцом в столице страны. Она была создана по указу руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова. Само уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования. Роскачество проверяет консервы с тунцом Роскачество начало проверки консервированного тунца. Исследование направлено на наличие признаков ботулизма. По словам представителей ведомства, проверка начата после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Что стало с предприятием, чьими салатами отравились Предприятие «Кухня на районе», чьими продуктами предположительно отравились люди, приостановило свою деятельность. По информации telegram-канала Baza, компания уже убрала из продажи салаты и приостановила работу во всех городах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нескольких городах России зарегистрированы отравления с подозрением на ботулизм, среди них: Москва, Казань, Нижний Новгород. Сообщается, что пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». По факту отравлений заведены уголовные дела, а производители, чьими салатами отравились россияне, приостановили оборот своей продукции. Последние данные по заразившимся и уголовным делам — в материале URA.RU. В Москве некачественной едой в столице отравился 121 человек, 30 из которых находятся в реанимации. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Она также уверила, что все пострадавшие проходят необходимое обследование и находятся под наблюдением врачей. Шесть случаев отравления зарегистрировали в Казани. Роспотребнадзор сообщил, что пострадавшие размещены в инфекционной больнице, где им оказывается помощь. По факту отравления Управление Роспотребнадзора по региону начало проверку. Отбираются пробы продукции ритейлера для подробного лабораторного исследования. Четырех жителей Нижнего Новгорода госпитализировали с подозрением на ботулизм. По факту отравления возбуждено уголовное дело. Следователи региона сообщают, что пострадавшие ели «Салата лобио». Сейчас они находятся в реанимации с признаками ботулизма. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области инициировало эпидемиологическое расследование по данному происшествию. Специалисты изымают этот салат со склада магазинов. Круг лиц, купивших данный продукт уже установлен. Следственный комитет РФ по Москве сформировал отдельную группу, которая займется расследованием массового отравления тунцом в столице страны. Она была создана по указу руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова. Само уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел для дальнейшего расследования. Роскачество начало проверки консервированного тунца. Исследование направлено на наличие признаков ботулизма. По словам представителей ведомства, проверка начата после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Предприятие «Кухня на районе», чьими продуктами предположительно отравились люди, приостановило свою деятельность. По информации telegram-канала Baza, компания уже убрала из продажи салаты и приостановила работу во всех городах страны.