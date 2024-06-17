Суд вынес приговор экс-директору школы Екатеринбурга, где насиловали детей

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной в халатности экс-директора спецшколы №124 Наталью Поддубную, передает корреспондент URA.RU. В стенах учреждения весной прошлого года произошел скандал: старшеклассники насиловали младших подростков. Якобы это происходило с подачи одного из воспитателей.
«Признать Поддубную виновной. Назначить ей 11 месяцев исправительных работ и отстранить от педагогической деятельности на два года», — озвучил приговор судья Роман Шевченко. Прокуратура просила отстранить ее от работы в образовательных учреждениях на три года.
После оглашения Поддубная сбежала от журналистов, не пожелав ответить на вопросы. Вину она так и не признала, сообщил источник URA.RU. «Мы недовольны квалификацией действий Поддубной. Возможно, будем обжаловать приговор. Суд оставил без удовлетворения гражданский иск потерпевшей стороны. Его сумма — два миллиона рублей. Все свидетельствовало о том, что Поддубная знала о происходящем в стенах своего учреждения», — заявила корреспонденту адвокат Олеся Бортникова, представитель потерпевшего.
После разразившегося скандала Поддубная уволилась из 124-й школы. До приговора она работала географом в школе №106. Кроме нее под уголовное преследование попали трое подростков. Их обвиняют в насилии. Дело выделено в отдельное производство. Все, что известно о громкой истории, — в сюжете URA.RU.
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