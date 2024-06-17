17 июня 2024

Суд вынес приговор экс-директору школы Екатеринбурга, где насиловали детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поддубная может работать в системе образования, но на низших педагогических должностях
Поддубная может работать в системе образования, но на низших педагогических должностях Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной в халатности экс-директора спецшколы №124 Наталью Поддубную, передает корреспондент URA.RU. В стенах учреждения весной прошлого года произошел скандал: старшеклассники насиловали младших подростков. Якобы это происходило с подачи одного из воспитателей.

«Признать Поддубную виновной. Назначить ей 11 месяцев исправительных работ и отстранить от педагогической деятельности на два года», — озвучил приговор судья Роман Шевченко. Прокуратура просила отстранить ее от работы в образовательных учреждениях на три года.

После оглашения Поддубная сбежала от журналистов, не пожелав ответить на вопросы. Вину она так и не признала, сообщил источник URA.RU. «Мы недовольны квалификацией действий Поддубной. Возможно, будем обжаловать приговор. Суд оставил без удовлетворения гражданский иск потерпевшей стороны. Его сумма — два миллиона рублей. Все свидетельствовало о том, что Поддубная знала о происходящем в стенах своего учреждения», — заявила корреспонденту адвокат Олеся Бортникова, представитель потерпевшего.

После разразившегося скандала Поддубная уволилась из 124-й школы. До приговора она работала географом в школе №106. Кроме нее под уголовное преследование попали трое подростков. Их обвиняют в насилии. Дело выделено в отдельное производство. Все, что известно о громкой истории, — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной в халатности экс-директора спецшколы №124 Наталью Поддубную, передает корреспондент URA.RU. В стенах учреждения весной прошлого года произошел скандал: старшеклассники насиловали младших подростков. Якобы это происходило с подачи одного из воспитателей. «Признать Поддубную виновной. Назначить ей 11 месяцев исправительных работ и отстранить от педагогической деятельности на два года», — озвучил приговор судья Роман Шевченко. Прокуратура просила отстранить ее от работы в образовательных учреждениях на три года. После оглашения Поддубная сбежала от журналистов, не пожелав ответить на вопросы. Вину она так и не признала, сообщил источник URA.RU. «Мы недовольны квалификацией действий Поддубной. Возможно, будем обжаловать приговор. Суд оставил без удовлетворения гражданский иск потерпевшей стороны. Его сумма — два миллиона рублей. Все свидетельствовало о том, что Поддубная знала о происходящем в стенах своего учреждения», — заявила корреспонденту адвокат Олеся Бортникова, представитель потерпевшего. После разразившегося скандала Поддубная уволилась из 124-й школы. До приговора она работала географом в школе №106. Кроме нее под уголовное преследование попали трое подростков. Их обвиняют в насилии. Дело выделено в отдельное производство. Все, что известно о громкой истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...