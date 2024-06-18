Лидера коптевской ОПГ посадили на 20 лет за убийства московских бизнесменов

18 июня 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Лидера «коптевской» ОПГ Замараева за убийства приговорили к 20 годам исправительной колонии строгого режима, заявили в СК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве лидеру «коптевской» организационной преступной группы (ОПГ) Сергею Замараеву по прозвищу Мэлс был вынесен приговор, его решено посадить на 20 лет за убийства. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Ранее преступник застрелил предпринимателя Владимира Кутепова и участника «тушинской» группировки Вячеслава Степанова. «На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда Сергею Замараеву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передает СК в telegram-канале . Отмечается, что на суде Сергей Замараев прятал лицо под медицинской маской и не соглашался со своим приговором, он собирается его обжаловать. Мэлс является единственным из лидеров банды, кто дожил до приговора. В период с 1991 по 2001 годы «коптевская» банда стала известна серией убийств и особо тяжких преступлений в Москве, которые совершались на фоне борьбы за криминальное влияние. Участники группировки отличались высокой степенью организации, проводя тщательную подготовку и последующее уничтожение улик. Одним из заметных преступлений стало убийство предпринимателя Владимира Кутепова, связанного с «мазутинской» бандой. Сергей Замараев и его соучастники 13 февраля 1996 года, действуя по указанию лидера банды, расстреляли Кутепова на улице Большой Черкизовской в столице РФ. В январе 1998 года Замараев совершил убийство Вячеслава Степанова, члена «тушинской» ОПГ. Нападение произошло возле ночного бара «Долина». Замараев, действуя в составе организованной группы, выстрелил в Степанова из автомата, в результате чего тот скончался на месте. В ходе стрельбы были ранены четыре пассажира проходившего мимо трамвая, одна из которых позже умерла от ран в больнице, остальные получили травмы разной степени тяжести. Следствие по данным преступлениям проводилось столичным СК. В ходе расследования были установлены обстоятельства совершенных преступлений и причастность к ним членов «коптевской» банды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве лидеру «коптевской» организационной преступной группы (ОПГ) Сергею Замараеву по прозвищу Мэлс был вынесен приговор, его решено посадить на 20 лет за убийства. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Ранее преступник застрелил предпринимателя Владимира Кутепова и участника «тушинской» группировки Вячеслава Степанова. «На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда Сергею Замараеву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передает СК в telegram-канале. Отмечается, что на суде Сергей Замараев прятал лицо под медицинской маской и не соглашался со своим приговором, он собирается его обжаловать. Мэлс является единственным из лидеров банды, кто дожил до приговора. В период с 1991 по 2001 годы «коптевская» банда стала известна серией убийств и особо тяжких преступлений в Москве, которые совершались на фоне борьбы за криминальное влияние. Участники группировки отличались высокой степенью организации, проводя тщательную подготовку и последующее уничтожение улик. Одним из заметных преступлений стало убийство предпринимателя Владимира Кутепова, связанного с «мазутинской» бандой. Сергей Замараев и его соучастники 13 февраля 1996 года, действуя по указанию лидера банды, расстреляли Кутепова на улице Большой Черкизовской в столице РФ. В январе 1998 года Замараев совершил убийство Вячеслава Степанова, члена «тушинской» ОПГ. Нападение произошло возле ночного бара «Долина». Замараев, действуя в составе организованной группы, выстрелил в Степанова из автомата, в результате чего тот скончался на месте. В ходе стрельбы были ранены четыре пассажира проходившего мимо трамвая, одна из которых позже умерла от ран в больнице, остальные получили травмы разной степени тяжести. Следствие по данным преступлениям проводилось столичным СК. В ходе расследования были установлены обстоятельства совершенных преступлений и причастность к ним членов «коптевской» банды.