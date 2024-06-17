Спикер думы Сургута предложил мэрии изменить проект строительства ЖД-вокзала

Спикер думы Сургута (ХМАО) Максим Слепов предложил мэрии изменить проект реконструкции ЖД-вокзала и добавить в него две ветки теплого пешеходного перехода через пути в сторону улицы Западная. Там же построить и новый автобусный вокзал. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.
«Слепов на думском комитете заявил директору департамента архитектуры Алексею Фокееву, что делать транспортно-пересадочный узел на Привокзальной не совсем удобно. Там уже сейчас проблема с пробками, а если сделать еще и автовокзал, то это может лишить жителей мобильности и называть данный объект транспортно-пересадочным узлом будет сложно. Поэтому он попросил использовать столичный опыт и предусмотреть два пешеходных перехода через пути к улице Западная. Там же он попросил предусмотреть строительство автовокзала, что позволит избежать транспортной нагрузки на город», — сообщил собеседник.
Переход должн быть теплым и оборудован эскалаторами, как это сделано в Москве. Фокеев отметил, что данные предложения уже вносились, но были отклонены. Но ничего не мешает к ним вернуться. Если планы по расширению проекта будут приняты РЖД, то город зарезервирует под строительство землю в районе улицы Западная. В думе города подтвердили, что данная инициатива была внесена Слеповым для дальнейшей проработки.
Ранее URA.RU сообщало, что строительство ЖД-вокзала в Сургуте начнется в июне или июне 2024 года. Проект реконструкции уже прошел государственную экспертизу.
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