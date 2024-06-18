В челябинском зоопарке скончался вожак волчьей стаи

В зоопарке Челябинска ранним утром 18 июня скончался старейший волк Люк. Об этом сообщили на официальной странице зоопарка в соцсетях. Волку было 17 лет.
«Сегодня в 5:30 утра не стало нашего волка Люка. Он жил в зоопарке с 2007 года. И был настоящим вожаком», — сообщили в telegram-канале зоопарка.
В зоопарке отметили, что они потеряли настоящего друга, которого очень любили. Сотрудники переживают большую утрату.
«Поэтому мы все сегодня молчаливы и не способны на длинные речи. Просто знайте, что этот шерстяной волчара был силен и горд до последней минуты. Спи спокойно, старичок», — добавили в зоопарке.
Ранее URA.RU сообщало, что в конце мая челябинский зоопарк снял с экспозиции пожилого вожака волчьей стаи Люка, дожившего до 17 лет. В учреждении отметили, что у него резко ухудшилось самочувствие и обострилось хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата, поэтому волку требовалась ежедневная терапия.
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