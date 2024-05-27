Челябинский зоопарк снял с экспозиции пожилого вожака волчьей стаи Люка, дожившего до 17 лет. Об этом 28 мая URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.
«Нам пришлось убрать с экспозиции нашего весьма пожилого 17-летнего волка Люка. Нашего волка уже подводят ноги и слух, но мы не подведем и будем продолжать заботиться о старичке столько, сколько потребуется», — сообщили в зоопарке.
В учреждении отметили, что за май у вожака стаи резко ухудшилось самочувствие и обострилось хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата. Зверя забрали из основного вольера, где он находился со своей семьей. В зоопарке отметили, что это вынужденная мера, так как волку требуется ежедневная терапия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!