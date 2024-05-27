Челябинский зоопарк назначил пенсию вожаку волчьей стаи. Фото

28 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Пожилого волка отправили на пенсию в возрасте 17 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Челябинский зоопарк снял с экспозиции пожилого вожака волчьей стаи Люка, дожившего до 17 лет. Об этом 28 мая URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Нам пришлось убрать с экспозиции нашего весьма пожилого 17-летнего волка Люка. Нашего волка уже подводят ноги и слух, но мы не подведем и будем продолжать заботиться о старичке столько, сколько потребуется», — сообщили в зоопарке. В учреждении отметили, что за май у вожака стаи резко ухудшилось самочувствие и обострилось хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата. Зверя забрали из основного вольера, где он находился со своей семьей. В зоопарке отметили, что это вынужденная мера, так как волку требуется ежедневная терапия. Волка Люка, дожившего до 17 лет, перевели из основного вольера из-за состояния здоровья фото: telegram-канал Челябинского зоопарка Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский зоопарк снял с экспозиции пожилого вожака волчьей стаи Люка, дожившего до 17 лет. Об этом 28 мая URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Нам пришлось убрать с экспозиции нашего весьма пожилого 17-летнего волка Люка. Нашего волка уже подводят ноги и слух, но мы не подведем и будем продолжать заботиться о старичке столько, сколько потребуется», — сообщили в зоопарке. В учреждении отметили, что за май у вожака стаи резко ухудшилось самочувствие и обострилось хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата. Зверя забрали из основного вольера, где он находился со своей семьей. В зоопарке отметили, что это вынужденная мера, так как волку требуется ежедневная терапия.