27 мая 2024

Челябинский зоопарк назначил пенсию вожаку волчьей стаи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксклюзивная экскурсия «Организация питания животных в Екатеринбургском зоопарке». Екатеринбург, волк
Пожилого волка отправили на пенсию в возрасте 17 лет Фото:

Челябинский зоопарк снял с экспозиции пожилого вожака волчьей стаи Люка, дожившего до 17 лет. Об этом 28 мая URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

«Нам пришлось убрать с экспозиции нашего весьма пожилого 17-летнего волка Люка. Нашего волка уже подводят ноги и слух, но мы не подведем и будем продолжать заботиться о старичке столько, сколько потребуется», — сообщили в зоопарке.

В учреждении отметили, что за май у вожака стаи резко ухудшилось самочувствие и обострилось хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата. Зверя забрали из основного вольера, где он находился со своей семьей. В зоопарке отметили, что это вынужденная мера, так как волку требуется ежедневная терапия.

Волка Люка, дожившего до 17 лет, перевели из основного вольера из-за состояния здоровья
Волка Люка, дожившего до 17 лет, перевели из основного вольера из-за состояния здоровья

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Челябинский зоопарк снял с экспозиции пожилого вожака волчьей стаи Люка, дожившего до 17 лет. Об этом 28 мая URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Нам пришлось убрать с экспозиции нашего весьма пожилого 17-летнего волка Люка. Нашего волка уже подводят ноги и слух, но мы не подведем и будем продолжать заботиться о старичке столько, сколько потребуется», — сообщили в зоопарке. В учреждении отметили, что за май у вожака стаи резко ухудшилось самочувствие и обострилось хроническое заболевание опорно-двигательного аппарата. Зверя забрали из основного вольера, где он находился со своей семьей. В зоопарке отметили, что это вынужденная мера, так как волку требуется ежедневная терапия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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