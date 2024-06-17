Врио главы ХМАО Кухарук дал поручения по борьбе с паводком

Временно исполняющий обязанности главы ХМАО Руслан Кухарук поручил правоохранителям организовать патрулирование районов затопления и обеспечить сохранность стратегически важных объектов в зоне паводка. Эти и другие вопросы врио губернатора обсудил с главами муниципалитетов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщается на сайте правительства ХМАО.
«По поручению врио губернатора Руслана Кухарука в целях сохранности имущества граждан, силами сотрудников Управления МВД по Югре проводится патрулирование подтопленных территорий», — рассказали в публикации правительства округа. По словам самого Кухарука, постоянное пребывание сотрудников полиции на подтопленных территориях поможет югорчанам принять решение об эвакуации не боясь мародерства.
Также врио губернатора поручил оперативно решить проблему подъема электростанции над уровнем воды в поселке Саранпауль Березовского района. Из-за резкого подъема реки Лямпин, жители поселка могут лишиться электроэнергии, если затопит станцию.
В конце заседания комиссии Кухарук подчеркнул, что необходим контроль всех мероприятий, которые связаны с паводком и пожароопасным периодом. «Просьба каждому руководителю муниципалитетов — быть включенным в работу, осуществлять мониторинг в постоянном режиме», — подвел итог врио главы региона.
Всего на борьбу с последствиями половодья брошены силы 4617 человек и задействованы 1022 единицы техники. По всему округу запланировано 65 пунктов временного размещения, которые смогут вместить почти 9 тысяч человек.
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