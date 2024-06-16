Жители Саранпауля Березовского района ХМАО построили дамбу для защиты дизельной электростанции от паводка. Глава района Руслан Александров сообщил URA.RU, что за минувшие сутки вода в населенном пункте поднялась на рекордные 22 сантиметра.
«Вода в реке Ляпин достигла 1201 сантиметра, за последние сутки поднялась на 22 сантиметра. Вода подходит к стратегическому объекту — электростанции в Саранпауле, которая обеспечивает электричеством весь населенный пункт. Для защиты электростанции от паводка в населенном пункте построили дамбу высотой 1,5 метра: сделали обваловку, поставили три мотопомпы для откачки воды», — сообщил агентству Александров. Глава района уверен, что вода не поднимется на высоту построенного укрепления.
В Саранпауле подтоплено семь жилых домов, но, по словам администрации, жители не нуждаются в пунктах временного размещения: они проживают в домах или уехали к родственникам. Полиция следит за имуществом граждан, чтобы не было мародерства в домах, попавших в зону подтопления.
Максимальный уровень воды в Саранпауле был отмечен в 2017 году, когда он составлял 1259 см. При текущих темпах прибывания воды такой отметки паводок может достигнуть через два-три дня. Власти Березовского района надеются на позитивный прогноз паводковой ситуации. «Через несколько дней вода должна начать спадать, потому что горы основную воду уже дали. В Хулимсунте ниже по течению вода уже пошла на убыль, значит, через два-три дня она пойдет на уменьшение и в Саранпауле», — добавил глава района.
Ранее URA.RU писало, что у села Саранпауль (ХМАО) уровень воды в реке Лямпин достиг критических отметок и составил на 15 июня 1153 сантиметра. На территории ХМАО подтопленными паводковыми водами остаются 724 приусадебных участка и шесть домов в СНТ.
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