Нефтяники ХМАО раскрыли, как будут испытывать технологии искусственного интеллекта

Нефтяные компании с осторожностью внедряют технологии искусственного интеллекта в сложные производственные процессы из-за вопросов безопасности. Об этом сообщил заместитель генерального директора — директор по бизнес-трансформации «Славнефть-Мегионнефтегаза» Сергей Гордиенко на IT-форуме в Ханты-Мансийске.
«Учитывая, что мы управляем опасными производственными объектами, на 100% довериться этим технологиям мы не можем. Риски связаны с хакерскими атаками, потери от которых могут быть колоссальные, несопоставимые с эффектом, который мы может получить от внедрения технологий», — пояснил Гордиенко.
Он отметил, что нефтегазодобыча — достаточно консервативная отрасль, но двигается в сторону автоматизации производства. Нефтяник считает, что перед внедрением новой ИТ-технологии нужно испытать ее на менее опасных объектах. «На тот момент, когда уже будет накопленный опыт, в том числе и серия успешно отраженных атак, можно будет говорить о переводе производственных объектов на новый алгоритм», — пояснил заместитель генерального директора компании.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал международный IT-форум. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук встретился на мероприятии с иностранными послами из Анголы и Пакистана.
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