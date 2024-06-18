18 июня 2024

Нефтяники ХМАО раскрыли, как будут испытывать технологии искусственного интеллекта

Топ-менеджер «Славнефть-Мегионнефтегаза» отметил риски при внедрении ИИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяники ХМАО опасаются цифровых продуктов из-за хакерских атак
Нефтяники ХМАО опасаются цифровых продуктов из-за хакерских атак Фото:

Нефтяные компании с осторожностью внедряют технологии искусственного интеллекта в сложные производственные процессы из-за вопросов безопасности. Об этом сообщил заместитель генерального директора — директор по бизнес-трансформации «Славнефть-Мегионнефтегаза» Сергей Гордиенко на IT-форуме в Ханты-Мансийске.

«Учитывая, что мы управляем опасными производственными объектами, на 100% довериться этим технологиям мы не можем. Риски связаны с хакерскими атаками, потери от которых могут быть колоссальные, несопоставимые с эффектом, который мы может получить от внедрения технологий», — пояснил Гордиенко.

Он отметил, что нефтегазодобыча — достаточно консервативная отрасль, но двигается в сторону автоматизации производства. Нефтяник считает, что перед внедрением новой ИТ-технологии нужно испытать ее на менее опасных объектах. «На тот момент, когда уже будет накопленный опыт, в том числе и серия успешно отраженных атак, можно будет говорить о переводе производственных объектов на новый алгоритм», — пояснил заместитель генерального директора компании.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал международный IT-форум. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук встретился на мероприятии с иностранными послами из Анголы и Пакистана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нефтяные компании с осторожностью внедряют технологии искусственного интеллекта в сложные производственные процессы из-за вопросов безопасности. Об этом сообщил заместитель генерального директора — директор по бизнес-трансформации «Славнефть-Мегионнефтегаза» Сергей Гордиенко на IT-форуме в Ханты-Мансийске. «Учитывая, что мы управляем опасными производственными объектами, на 100% довериться этим технологиям мы не можем. Риски связаны с хакерскими атаками, потери от которых могут быть колоссальные, несопоставимые с эффектом, который мы может получить от внедрения технологий», — пояснил Гордиенко. Он отметил, что нефтегазодобыча — достаточно консервативная отрасль, но двигается в сторону автоматизации производства. Нефтяник считает, что перед внедрением новой ИТ-технологии нужно испытать ее на менее опасных объектах. «На тот момент, когда уже будет накопленный опыт, в том числе и серия успешно отраженных атак, можно будет говорить о переводе производственных объектов на новый алгоритм», — пояснил заместитель генерального директора компании. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО стартовал международный IT-форум. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук встретился на мероприятии с иностранными послами из Анголы и Пакистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...