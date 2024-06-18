Самая богатая женщина ХМАО вышла из строительного бизнеса

Владелица строительной компании в ХМАО вышла из состава учредителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Богатейшая женщина ХМАО вышла из списка учредителей своего бизнеса
Богатейшая женщина ХМАО вышла из списка учредителей своего бизнеса Фото:

Елена Иванова, которая в начале 2024 года занимала одно из лидирующих мест в топе богатейших людей ХМАО, вышла из списка учредителей компании «МонтажСтройСервис». Предприятие строило медицинские и спортивные учреждения в Нефтеюганске и Пойковском. Иванова четыре года владела бизнесом, стоимость которого превышала 20 миллиардов рублей.

«Иванова Елена Сергеевна стала учредителем ООО „МСС“ в 2020 году. В 2024 году она вышла из состава учредителей компании», — указано в Едином госреестре юридических лиц. 

Данных о другом бизнесе у Ивановой не обнаружено. Новым учредителем МСС стал сын вице-спикера думы ХМАО Владимира Семенова — Павел Семенов. Дозвониться по телефону компании корреспонденту URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU писало, что Елена Иванова вошла с список богатейших людей ХМАО. Стоимость ее бизнеса — 24,4 млрд рублей, а выручка МСС по итогам 2022 года составила порядка 77 млрд рублей.

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Елена Иванова, которая в начале 2024 года занимала одно из лидирующих мест в топе богатейших людей ХМАО, вышла из списка учредителей компании «МонтажСтройСервис». Предприятие строило медицинские и спортивные учреждения в Нефтеюганске и Пойковском. Иванова четыре года владела бизнесом, стоимость которого превышала 20 миллиардов рублей. «Иванова Елена Сергеевна стала учредителем ООО „МСС“ в 2020 году. В 2024 году она вышла из состава учредителей компании», — указано в Едином госреестре юридических лиц.  Данных о другом бизнесе у Ивановой не обнаружено. Новым учредителем МСС стал сын вице-спикера думы ХМАО Владимира Семенова — Павел Семенов. Дозвониться по телефону компании корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее URA.RU писало, что Елена Иванова вошла с список богатейших людей ХМАО. Стоимость ее бизнеса — 24,4 млрд рублей, а выручка МСС по итогам 2022 года составила порядка 77 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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