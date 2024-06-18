Самая богатая женщина ХМАО вышла из строительного бизнеса

Елена Иванова, которая в начале 2024 года занимала одно из лидирующих мест в топе богатейших людей ХМАО, вышла из списка учредителей компании «МонтажСтройСервис». Предприятие строило медицинские и спортивные учреждения в Нефтеюганске и Пойковском. Иванова четыре года владела бизнесом, стоимость которого превышала 20 миллиардов рублей.
«Иванова Елена Сергеевна стала учредителем ООО „МСС“ в 2020 году. В 2024 году она вышла из состава учредителей компании», — указано в Едином госреестре юридических лиц.
Данных о другом бизнесе у Ивановой не обнаружено. Новым учредителем МСС стал сын вице-спикера думы ХМАО Владимира Семенова — Павел Семенов. Дозвониться по телефону компании корреспонденту URA.RU не удалось.
Ранее URA.RU писало, что Елена Иванова вошла с список богатейших людей ХМАО. Стоимость ее бизнеса — 24,4 млрд рублей, а выручка МСС по итогам 2022 года составила порядка 77 млрд рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!