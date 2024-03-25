В ХМАО сын вице-спикера думы стал владельцем крупной строительной компании

Сын вице-спикера думы ХМАО Владимира Семенова Павел Семенов стал владельцем крупной строительной компании «МонтажСтройСервис». Информация об этом размещена на портале «СБИС».
«Семенов Павел Владимирович. С 01.02.24 является владельцем», — сообщает «СБИС».
Компания «МонтажСтройСервис» за 2022 год заработала 77 миллиардов рублей, в том числе на строительстве медицинских и спортивных объектов в Нефтеюганском районе ХМАО. Это одно из самых прибыльных предприятий в Югре, которое входит в топы лучших компаний по этому показателю в регионе.
Павел Семенов с 2020 по 2021 год возглавлял администрацию Новочебоксарска. Также он был депутатом Государственной думы IV и V созывов.
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