В ХМАО сын вице-спикера думы стал владельцем крупной строительной компании

Сын вице-спикера думы ХМАО Семенова возглавил «МонтажСтройСервис»

25 марта 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Павел Семенов возглавил «МонтажСтройСервис» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сын вице-спикера думы ХМАО Владимира Семенова Павел Семенов стал владельцем крупной строительной компании «МонтажСтройСервис». Информация об этом размещена на портале «СБИС». «Семенов Павел Владимирович. С 01.02.24 является владельцем», — сообщает «СБИС». Компания «МонтажСтройСервис» за 2022 год заработала 77 миллиардов рублей, в том числе на строительстве медицинских и спортивных объектов в Нефтеюганском районе ХМАО. Это одно из самых прибыльных предприятий в Югре, которое входит в топы лучших компаний по этому показателю в регионе. Павел Семенов с 2020 по 2021 год возглавлял администрацию Новочебоксарска. Также он был депутатом Государственной думы IV и V созывов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын вице-спикера думы ХМАО Владимира Семенова Павел Семенов стал владельцем крупной строительной компании «МонтажСтройСервис». Информация об этом размещена на портале «СБИС». «Семенов Павел Владимирович. С 01.02.24 является владельцем», — сообщает «СБИС». Компания «МонтажСтройСервис» за 2022 год заработала 77 миллиардов рублей, в том числе на строительстве медицинских и спортивных объектов в Нефтеюганском районе ХМАО. Это одно из самых прибыльных предприятий в Югре, которое входит в топы лучших компаний по этому показателю в регионе. Павел Семенов с 2020 по 2021 год возглавлял администрацию Новочебоксарска. Также он был депутатом Государственной думы IV и V созывов.