В ХМАО сын вице-спикера думы стал владельцем крупной строительной компании

Сын вице-спикера думы ХМАО Семенова возглавил «МонтажСтройСервис»
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Павел Семенов возглавил «МонтажСтройСервис» Фото:

Сын вице-спикера думы ХМАО Владимира Семенова Павел Семенов стал владельцем крупной строительной компании «МонтажСтройСервис». Информация об этом размещена на портале «СБИС».

«Семенов Павел Владимирович. С 01.02.24 является владельцем», — сообщает «СБИС».

Компания «МонтажСтройСервис» за 2022 год заработала 77 миллиардов рублей, в том числе на строительстве медицинских и спортивных объектов в Нефтеюганском районе ХМАО. Это одно из самых прибыльных предприятий в Югре, которое входит в топы лучших компаний по этому показателю в регионе.

Павел Семенов с 2020 по 2021 год возглавлял администрацию Новочебоксарска. Также он был депутатом Государственной думы IV и V созывов.

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Сын вице-спикера думы ХМАО Владимира Семенова Павел Семенов стал владельцем крупной строительной компании «МонтажСтройСервис». Информация об этом размещена на портале «СБИС». «Семенов Павел Владимирович. С 01.02.24 является владельцем», — сообщает «СБИС». Компания «МонтажСтройСервис» за 2022 год заработала 77 миллиардов рублей, в том числе на строительстве медицинских и спортивных объектов в Нефтеюганском районе ХМАО. Это одно из самых прибыльных предприятий в Югре, которое входит в топы лучших компаний по этому показателю в регионе. Павел Семенов с 2020 по 2021 год возглавлял администрацию Новочебоксарска. Также он был депутатом Государственной думы IV и V созывов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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