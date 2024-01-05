Топ-10 самых богатых миллиардеров ХМАО

Кто из нефтяных генералов и владельцев предприятий сорвал самый большой куш в 2023 году

03 января 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Богачи ХМАО приумножили состояние в кризис Фото: Алексей Гущин © URA.RU Прошедший год для России и для Ханты-Мансийского округа был непростым. Но несмотря на экономический кризис, многим бизнесменам удалось не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. О преуспевающих жителях ХМАО, чье состояние исчисляется десятками и сотнями миллионов, читайте в материале URA.RU. Вагит Алекперов, экс-президент НК «Лукойл» Фото: Павел Бедняков © URA.RU 1 место. Вагит Алекперов Бывший президент нефтяной компании «Лукойл» из ХМАО — крупнейший акционер нефтяного холдинга. В 2023 году, по данным Forbes, Алекперову удалось увеличить свой капитал на 900 миллиардов рублей. Сейчас его состояние составляет 1, 8 трлн рублей. 2 место. Владимир Богданов Благодаря возросшему капиталу действующий нефтяной генерал — директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов в этом году занял 79-е место в списке Forbes. Журнал оценил его состояние в 125 миллиардов рублей. Владимир Богданов, генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По данным финансового отчета, «Сургутнефтегаз» за девять месяцев 2023 года заработал больше 1,4 триллиона рублей чистой прибыли. Финансовые эксперты прогнозируют, что в 2024 году размер «кубышки» предприятия составит порядка шести триллионов рублей. 3 место. Елена Иванова Стоимость бизнеса Ивановой — ООО «МонтажСтройСервис» (МСС) в Ханты-Мансийске, по данным информационной системы СБИС, 24,4 млрд рублей. ММС занималась возведением медицинских и спортивных учреждений в Нефтеюганске и Пойковском, с том числе выполняла работы по реконструкции спорткомплекса «Жемчужина Сибири». В 2022 году выручка организации составила порядка 77 млрд рублей. 4 место. Равиль Салихов Равиль Салихов, учредитель нефтесервисного предприятия «Аргос» газета администрации и профсоюзной организации ООО «Аргос» «Время Аргос» Активы нефтесервисного предприятия «Аргос», которое учредил Салихов, оцениваются в 20 млрд рублей. В 2022 году доход компании составил порядка 40 миллиардов рублей, в 2023 он возрос на 16 млрд. 5 место. Ярослав Мельник Компания Мельника ООО «Экотон» зарегистрирована в Пыть-Яхе. Она оказывает услуги «Роснефти», «Газпрому», «Лукойлу». В 2023 году чистая прибыль нефтесервиса выросла на миллиард рублей и составила 4 млрд. За прошедшие 12 месяцев бизнесмен открыл три новых компании в других регионах. Теперь предприниматель числится учредителем восьми предприятий. 6 место. Виктор Сарапин Сарапину принадлежат фирмы по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники «Ремэкс» и «Ситрэк». За 2022 год они получили порядка 30 млрд выручки. ООО «Ремэкс» входит в десятку крупнейших поставщиков техники импортного производства на российском рынке. У компании есть офисы продаж и сервисные станции в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Новом Уренгое, Томске и Новосибирске. Компания обслуживает крупнейшие предприятия Западной Сибири — «Газпром», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Роснефть». Выручка компании за 2023 год, по предварительным данным из системы СБИС, выросла на 10 млрд рублей. 7 место. Анатолий Марченко Анатолий Марченко, учредитель и руководитель строительных предприятий в Нягани Официальный сайт «Талспецстрой», http://talspecstroi.ru Марченко возглавляет компании «Талспецстрой», и ООО «СНГ», которые занимаются строительством промысловых дорог и нефтегазовых объектов на месторождениях ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Амурской областей. Также бизнесмен выступает учредителем нескольких компаний, предоставляющими услуги мониторинга спецтехники через спутниковые системы. По итогам 2022 года совокупная выручка всех предприятий составила порядка 4 млрд рублей. По прогнозу аналитиков, чистая прибыль крупнейшей компании Марченко — «Талспецстрой» вырастет в два раза. 8 место. Ваха Закриев Известный бизнесмен из Нижневартовска учредил компании «Югра-Строй» и «Закриев и Ко», стоимость которых порядка пяти миллиардов рублей. За 2023 год предпринимателю удалось нарастить прибыль на 112%. Кризисным для предприятия был 2021 год, когда «Югра-Строй» ушла в минус. В 2022 году Закриеву удалось получить прибыль в девять миллионов рублей, а в 2023 году ожидаемый доход составит порядка 80 млн рублей. 9 место. Ринат Салихов Сын владельца компании «Аргос» Ринат Салихов владеет 15% акций предприятия и является учредителем еще трех компаний разной направленности. Стоимость его доли в предприятиях — 3,5 млрд рублей. В прошедшем году эти организации показали положительную динамику, увеличив прибыль, а значит — улучшив финансовое положение бизнесмена. 10 место. Михаил Сердюк Михаил Сердюк, депутат думы ХМАО и бизнесмен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Закрывает десятку миллиардеров ХМАО депутат думы ХМАО, учредитель 18 и руководитель 10 компаний в регионе Михаил Сердюк. Его доля в многочисленных предприятиях — 3, 2 млрд рублей. По предварительным данным, за 2023 год прибыль крупнейшей строительной фирмы ДСК-1, учрежденной Сердюком, вырастет с одного до 2, 5 млрд рублей. Застройщик возводит жилые кварталы в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прошедший год для России и для Ханты-Мансийского округа был непростым. Но несмотря на экономический кризис, многим бизнесменам удалось не только сохранить свой капитал, но и приумножить его. О преуспевающих жителях ХМАО, чье состояние исчисляется десятками и сотнями миллионов, читайте в материале URA.RU. 1 место. Вагит Алекперов Бывший президент нефтяной компании «Лукойл» из ХМАО — крупнейший акционер нефтяного холдинга. В 2023 году, по данным Forbes, Алекперову удалось увеличить свой капитал на 900 миллиардов рублей. Сейчас его состояние составляет 1, 8 трлн рублей. 2 место. Владимир Богданов Благодаря возросшему капиталу действующий нефтяной генерал — директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов в этом году занял 79-е место в списке Forbes. Журнал оценил его состояние в 125 миллиардов рублей. По данным финансового отчета, «Сургутнефтегаз» за девять месяцев 2023 года заработал больше 1,4 триллиона рублей чистой прибыли. Финансовые эксперты прогнозируют, что в 2024 году размер «кубышки» предприятия составит порядка шести триллионов рублей. 3 место. Елена Иванова Стоимость бизнеса Ивановой — ООО «МонтажСтройСервис» (МСС) в Ханты-Мансийске, по данным информационной системы СБИС, 24,4 млрд рублей. ММС занималась возведением медицинских и спортивных учреждений в Нефтеюганске и Пойковском, с том числе выполняла работы по реконструкции спорткомплекса «Жемчужина Сибири». В 2022 году выручка организации составила порядка 77 млрд рублей. 4 место. Равиль Салихов Активы нефтесервисного предприятия «Аргос», которое учредил Салихов, оцениваются в 20 млрд рублей. В 2022 году доход компании составил порядка 40 миллиардов рублей, в 2023 он возрос на 16 млрд. 5 место. Ярослав Мельник Компания Мельника ООО «Экотон» зарегистрирована в Пыть-Яхе. Она оказывает услуги «Роснефти», «Газпрому», «Лукойлу». В 2023 году чистая прибыль нефтесервиса выросла на миллиард рублей и составила 4 млрд. За прошедшие 12 месяцев бизнесмен открыл три новых компании в других регионах. Теперь предприниматель числится учредителем восьми предприятий. 6 место. Виктор Сарапин Сарапину принадлежат фирмы по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники «Ремэкс» и «Ситрэк». За 2022 год они получили порядка 30 млрд выручки. ООО «Ремэкс» входит в десятку крупнейших поставщиков техники импортного производства на российском рынке. У компании есть офисы продаж и сервисные станции в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Новом Уренгое, Томске и Новосибирске. Компания обслуживает крупнейшие предприятия Западной Сибири — «Газпром», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Роснефть». Выручка компании за 2023 год, по предварительным данным из системы СБИС, выросла на 10 млрд рублей. 7 место. Анатолий Марченко Марченко возглавляет компании «Талспецстрой», и ООО «СНГ», которые занимаются строительством промысловых дорог и нефтегазовых объектов на месторождениях ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Амурской областей. Также бизнесмен выступает учредителем нескольких компаний, предоставляющими услуги мониторинга спецтехники через спутниковые системы. По итогам 2022 года совокупная выручка всех предприятий составила порядка 4 млрд рублей. По прогнозу аналитиков, чистая прибыль крупнейшей компании Марченко — «Талспецстрой» вырастет в два раза. 8 место. Ваха Закриев Известный бизнесмен из Нижневартовска учредил компании «Югра-Строй» и «Закриев и Ко», стоимость которых порядка пяти миллиардов рублей. За 2023 год предпринимателю удалось нарастить прибыль на 112%. Кризисным для предприятия был 2021 год, когда «Югра-Строй» ушла в минус. В 2022 году Закриеву удалось получить прибыль в девять миллионов рублей, а в 2023 году ожидаемый доход составит порядка 80 млн рублей. 9 место. Ринат Салихов Сын владельца компании «Аргос» Ринат Салихов владеет 15% акций предприятия и является учредителем еще трех компаний разной направленности. Стоимость его доли в предприятиях — 3,5 млрд рублей. В прошедшем году эти организации показали положительную динамику, увеличив прибыль, а значит — улучшив финансовое положение бизнесмена. 10 место. Михаил Сердюк Закрывает десятку миллиардеров ХМАО депутат думы ХМАО, учредитель 18 и руководитель 10 компаний в регионе Михаил Сердюк. Его доля в многочисленных предприятиях — 3, 2 млрд рублей. По предварительным данным, за 2023 год прибыль крупнейшей строительной фирмы ДСК-1, учрежденной Сердюком, вырастет с одного до 2, 5 млрд рублей. Застройщик возводит жилые кварталы в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.