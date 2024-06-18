18 июня 2024

Стало известно, как выглядит дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО

РИАН: дом захватчика заложников в ростовском СИЗО оказался заброшенным
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом оказался заброшенным (архивное фото)
Дом оказался заброшенным (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Дом, в котором жил один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев, сейчас пустует и находится в ветхом состоянии. Об этом заявил журналист, посетивший место в одном из сел Малгобекского района республике Ингушетия.

«Дом выглядит заброшенным, и складывается ощущение, что там никто не живет. Ворота старые, забор местами почернел», — заявил журналист РИА Новости, посетивший дом Гандалоева. Корреспондент отметил, что рядом расположены еще несколько домов, в которых проживают родственники предполагаемого захватчика заложников.

В Ростове-на-Дону утром 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. URA.RU собрало всю подробную информацию о террористах в отдельный материал.

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Дом, в котором жил один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев, сейчас пустует и находится в ветхом состоянии. Об этом заявил журналист, посетивший место в одном из сел Малгобекского района республике Ингушетия. «Дом выглядит заброшенным, и складывается ощущение, что там никто не живет. Ворота старые, забор местами почернел», — заявил журналист РИА Новости, посетивший дом Гандалоева. Корреспондент отметил, что рядом расположены еще несколько домов, в которых проживают родственники предполагаемого захватчика заложников. В Ростове-на-Дону утром 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. URA.RU собрало всю подробную информацию о террористах в отдельный материал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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