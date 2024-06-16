Что известно о террористах из ростовского СИЗО

Мухарбек Гандалоев: захвативший заложников в СИЗО Малик Гандалоев был спокойным

17 июня 2024 в 02:28 Размер текста - 17 +

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где произошел захват заложников 16 июня, было переполнено (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В Ростове-на-Дону утром 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Что известно о террористах — в материале на URA.RU. Что известно о террористах, захвативших СИЗО №1 в Ростове-на-Дону Трое из шести нападавших включены в перечень террористов и экстремистов. Это Тамерлан Гиреев (36 лет, включен в перечень террористов и экстремистов), Шамиль Акиев (27 лет, включен в перечень террористов и экстремистов) и Азамат Цицкиев (25 лет, включен в перечень террористов и экстремистов). Они были членами отделения «Исламское государство»* (организация признана террористической и запрещена в России) и планировали нападение на здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской республике, пишет « Коммерсант ». Преступники приобрели компоненты для производства самодельного взрывного устройства, а также автомат Калашникова и пистолеты Макарова. Для совершения теракта в Карачаево-Черкесской республики преступники приобрели автомат Калашникова Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Всех троих задержали в апреле 2022 года. Гирееву и Акиеву (включены в перечень террористов и экстремистов) присудили 18 лет лишения свободы, Цицкиеву (включен в перечень террористов и экстремистов) — 18 лет шесть месяцев. Акиев, Цицкиев и Гиреев смогли завербовать еще троих заключенных, они несколько месяцев совместно планировали побег, пишет «Царьград». В числе нападавших был также Малик Гандалоев (22 года), который является сыном бывшего главрача ГБУ «Ачалукская участковая больница». Во время обучения в медицинской академии в Астрахани Гандалоев примкнул к радикальным исламистам. Его задержали вместе с братом в марте 2023 года в лесу около села Алхасты в Ингушетии, где они прятались от правоохранительных органов. В СИЗО Гандалоев находился по делу об изготовлении и незаконном хранении взрывчатки. Дядя Малика Мухарбек Гандалоев рассказал, что его племянник в детстве был спокойным и усидчивым ребенком. То, что сейчас происходит повергло в шок всю семью, отметил в интервью «Известиям» дядя. «Он [племянник] отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — добавил родственник. Один из убитых террористов до вербовки в ИГИЛ* (*ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ) собирался стать врачом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сказать ничего плохого о племяннике не может и другой дядя Малика. Парня он описал как прилежного студента, который много читал и хорошо учился. В институте Малик имел отличные характеристики, добавил родственник. В захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону принимал участие Камнеев Д. В. (осужден по части второй статьи 288.2 УК РФ; причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности). Также Сайпудинов М. Ш. (осужден по пункту «а», «г» части второй статьи 161 и статье 162 УК РФ; фигурант дел, связанных с тяжкими преступлениями против личности и собственности). Как флаг ИГ* был передан в СИЗО Ростова Флаг и повязки террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) передали в ростовское СИЗО под видом полотенец, сообщил telegram-канал Shot. Ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. СИЗО в Ростове был переполнен и испытывал нехватку кадров СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где произошел захват заложников 16 июня, был переполнен. Также там не хватало кадров, рассказала член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. По ее слов количество лишних заключенных, у которых даже не было спального места, достигало 300 человек. «На фоне того, что чересчур много заключенных, было мало сотрудников», — сообщила Меркачева в интервью РБК. Кадровый дефицит она объяснила низкой зарплатой при непростых условиях работы с особо опасным преступным контингентом — террористами. Огромную нехватку кадров в СИЗО эксперты объяснили низко зарплатой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Недобор персонала в ростовском СИЗО составлял не менее 30%, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. «Могу предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук. Это огромная цифра», — заявил Мельников, передают РИА Новости. По его мнению, причина такого кадрового дефицита также кроется в низких зарплатах сотрудников. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону утром 16 июня шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками. Что известно о террористах — в материале на URA.RU. Трое из шести нападавших включены в перечень террористов и экстремистов. Это Тамерлан Гиреев (36 лет, включен в перечень террористов и экстремистов), Шамиль Акиев (27 лет, включен в перечень террористов и экстремистов) и Азамат Цицкиев (25 лет, включен в перечень террористов и экстремистов). Они были членами отделения «Исламское государство»* (организация признана террористической и запрещена в России) и планировали нападение на здание Верховного суда в Карачаево-Черкесской республике, пишет «Коммерсант». Преступники приобрели компоненты для производства самодельного взрывного устройства, а также автомат Калашникова и пистолеты Макарова. Всех троих задержали в апреле 2022 года. Гирееву и Акиеву (включены в перечень террористов и экстремистов) присудили 18 лет лишения свободы, Цицкиеву (включен в перечень террористов и экстремистов) — 18 лет шесть месяцев. Акиев, Цицкиев и Гиреев смогли завербовать еще троих заключенных, они несколько месяцев совместно планировали побег, пишет «Царьград». В числе нападавших был также Малик Гандалоев (22 года), который является сыном бывшего главрача ГБУ «Ачалукская участковая больница». Во время обучения в медицинской академии в Астрахани Гандалоев примкнул к радикальным исламистам. Его задержали вместе с братом в марте 2023 года в лесу около села Алхасты в Ингушетии, где они прятались от правоохранительных органов. В СИЗО Гандалоев находился по делу об изготовлении и незаконном хранении взрывчатки. Дядя Малика Мухарбек Гандалоев рассказал, что его племянник в детстве был спокойным и усидчивым ребенком. То, что сейчас происходит повергло в шок всю семью, отметил в интервью «Известиям» дядя. «Он [племянник] отлично учился в школе, мальчик сам по себе домашний был, даже редко ходил по гостям», — добавил родственник. Сказать ничего плохого о племяннике не может и другой дядя Малика. Парня он описал как прилежного студента, который много читал и хорошо учился. В институте Малик имел отличные характеристики, добавил родственник. В захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону принимал участие Камнеев Д. В. (осужден по части второй статьи 288.2 УК РФ; причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности). Также Сайпудинов М. Ш. (осужден по пункту «а», «г» части второй статьи 161 и статье 162 УК РФ; фигурант дел, связанных с тяжкими преступлениями против личности и собственности). Флаг и повязки террористического движения ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ) передали в ростовское СИЗО под видом полотенец, сообщил telegram-канал Shot. Ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных. СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где произошел захват заложников 16 июня, был переполнен. Также там не хватало кадров, рассказала член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. По ее слов количество лишних заключенных, у которых даже не было спального места, достигало 300 человек. «На фоне того, что чересчур много заключенных, было мало сотрудников», — сообщила Меркачева в интервью РБК. Кадровый дефицит она объяснила низкой зарплатой при непростых условиях работы с особо опасным преступным контингентом — террористами. Недобор персонала в ростовском СИЗО составлял не менее 30%, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. «Могу предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук. Это огромная цифра», — заявил Мельников, передают РИА Новости. По его мнению, причина такого кадрового дефицита также кроется в низких зарплатах сотрудников. *ИГИЛ организация признана террористической и запрещена в РФ