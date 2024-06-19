Володин призвал запретить иностранцам усыновлять детей из России

19 июня 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Иностранцам из государств, где разрешена смена пола, надо запретить усыновлять детей из РФ, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Странам, где разрешена смена пола, надо запретить усыновлять детей из России. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что обсуждение этого вопроса состоится сегодня. «Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из РФ. Будем сегодня обсуждать этот вопрос в рамках заслушивания итогового доклада Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . По его словам, российские дети, оказавшись в западных странах, могут попасть в беду. Дело в том, что там пропагандируются запрещенные в РФ нетрадиционные сексуальные отношения и смена пола. Он добавил, что политика Запада в этом вопросе ведет к большой трагедии. Володин нашел возмутительным, что в Австралии ребенок с трех лет может сам себе выбрать пол, а в 10 европейских странах отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для этого. До этого Володин заявил, что смена пола в странах Европы — это вырождение нации. Поэтому РФ не по пути с ними в этом вопросе. По его словам, ради операций был сформирован специальный рынок, темпы роста которого обгоняют рост ВВП в Великобритании, ЕС и США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Странам, где разрешена смена пола, надо запретить усыновлять детей из России. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что обсуждение этого вопроса состоится сегодня. «Совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из РФ. Будем сегодня обсуждать этот вопрос в рамках заслушивания итогового доклада Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По его словам, российские дети, оказавшись в западных странах, могут попасть в беду. Дело в том, что там пропагандируются запрещенные в РФ нетрадиционные сексуальные отношения и смена пола. Он добавил, что политика Запада в этом вопросе ведет к большой трагедии. Володин нашел возмутительным, что в Австралии ребенок с трех лет может сам себе выбрать пол, а в 10 европейских странах отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для этого. До этого Володин заявил, что смена пола в странах Европы — это вырождение нации. Поэтому РФ не по пути с ними в этом вопросе. По его словам, ради операций был сформирован специальный рынок, темпы роста которого обгоняют рост ВВП в Великобритании, ЕС и США.