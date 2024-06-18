18 июня 2024

Мэрия Миасса научила горожан, как быть счастливыми. Фото

Мэрия Миасса рекомендовала горожанам заниматься фитнесом, чтобы быть счастливыми
© Служба новостей «URA.RU»
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Физическая активность улучшает эмоциональный фон
Физическая активность улучшает эмоциональный фон Фото:

Мэрия Миасса 19 июня опубликовала комплекс фитнес-упражнений для выполнения на дому. По мнению автора telegram-канала мэрии, их выполнение сделает жителей города более счастливыми.

«Ученые говорят, что счастье напрямую зависит от физической активности. Среди людей, которые занимаются спортом несколько раз в год, счастливыми себя ощущают лишь 54%. А среди тех, кто тренируется два-три раза в неделю, счастлив 81%», — говорится в посте.

По мнению врача Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данила Абубакирова, от физической активности действительно зависит психическое состояние. Регулярные тренировки улучшают эмоциональную устойчивость человека, снижают уровень агрессии и помогают справляться с негативными эмоциями.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует как минимум 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.

Выполнение фитнес-упражнений может повысить уровень счастья
Выполнение фитнес-упражнений может повысить уровень счастья
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Мэрия Миасса 19 июня опубликовала комплекс фитнес-упражнений для выполнения на дому. По мнению автора telegram-канала мэрии, их выполнение сделает жителей города более счастливыми. «Ученые говорят, что счастье напрямую зависит от физической активности. Среди людей, которые занимаются спортом несколько раз в год, счастливыми себя ощущают лишь 54%. А среди тех, кто тренируется два-три раза в неделю, счастлив 81%», — говорится в посте. По мнению врача Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данила Абубакирова, от физической активности действительно зависит психическое состояние. Регулярные тренировки улучшают эмоциональную устойчивость человека, снижают уровень агрессии и помогают справляться с негативными эмоциями. Всемирная организация здравоохранения рекомендует как минимум 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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