Мэрия Миасса 19 июня опубликовала комплекс фитнес-упражнений для выполнения на дому. По мнению автора telegram-канала мэрии, их выполнение сделает жителей города более счастливыми.
«Ученые говорят, что счастье напрямую зависит от физической активности. Среди людей, которые занимаются спортом несколько раз в год, счастливыми себя ощущают лишь 54%. А среди тех, кто тренируется два-три раза в неделю, счастлив 81%», — говорится в посте.
По мнению врача Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Данила Абубакирова, от физической активности действительно зависит психическое состояние. Регулярные тренировки улучшают эмоциональную устойчивость человека, снижают уровень агрессии и помогают справляться с негативными эмоциями.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует как минимум 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю.
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